Ausflugstipps für Deutschland Ein Gefühl von Indian Summer

Streetart-Tour und Workshop - Berlin heute und jetzt



"An einem sonnigen Herbsttag sieht die Streetart an den Häuserwänden der Hauptstadt noch bunter und schöner aus. Bei unserer Tour führen wir Berlin-Touristen durch verschiedene Kieze der Stadt und geben ihnen einen Einblick in diese Szene. Sie lernen dabei zum Beispiel, dass es zwischen den beiden Disziplinen große Unterschiede gibt. Und sie sehen dabei viele unterschiedliche Künstler und Kunstwerke, erfahren etwas über die legale Situation in Deutschland und über die besondere Situation in Berlin: In der Hauptstadt gibt es nämlich außergewöhnlich viel Streetart und Graffiti. Das liegt daran, dass die Berliner Polizei so wenig Geld hat. Häufig kommen die Beamten gar nicht hinterher, viele Künstler werden nicht verfolgt - im Gegensatz zu anderen Städten. Nach der Tour geht es nach Lichtenberg in unser Studio. Dort können die Teilnehmer dann ihre eigenen Bilder sprayen und diese dann natürlich als Souvenirs mit nach Hause nehmen...