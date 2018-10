ICE-Brand auf der Strecke Frankfurt-Köln Was Reisende wissen müssen

"Wir gehen davon aus, dass die Strecke bis Ende kommender Woche gesperrt bleiben wird", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) zu den Folgen eines Brands in einem ICE-Fernzug auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln am Freitag. Der Abtransport des Wracks laufe nach Angaben der Bahn bereits, müsse jedoch abgeschlossen werden, bevor Aufräum- und Reparaturarbeiten beginnen können.

Über 500 Passagiere waren aus dem Zug evakuiert worden. Ihnen will die Bahn den Ticketpreis erstatten und für beschädigtes Gepäck aufkommen. Da es vorerst zu Einschränkungen auf der Strecke kommen wird, informiert die Bahn auf ihrer Homepage über Änderungen im Fahrplan, die längere Reisen von bis zu 90 Minuten bedeuten können.

Alle Änderungen im Überblick:

Die Züge zwischen Köln, Montabaur und Frankfurt Flughafen werden in beiden Richtungen umgeleitet.

Die Halte in Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd entfallen.

Ersatzhalte am Bonner Hauptbahnhof oder Bonn-Beuel sind eingerichtet.

Züge aus Richtung Dortmund Hauptbahnhof können teilweise in Köln Hauptbahnhof oder Köln Messe/Deutz enden.

Züge aus Richtung Mannheim Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof können in Frankfurt Flughafen enden.

Von 5 bis 21 Uhr wurde ein stündlicher ICE-Pendelverkehr zwischen Montabaur, Limburg Süd, Frankfurt Flughafen und Frankfurt Hauptbahnhof eingerichtet.

Auch Reisende, die bereits ein Ticket gebucht haben, die Fahrt jedoch durch die Streckensperrung nicht antreten können, bekommen ihr Ticket gebührenfrei erstattet. Hierfür stellt die Bahn ein Formular bereit. Für Reisende mit Sparpreisen entfällt die Zugbindung.

DPA Nachlöscharbeiten bei Montabaur

Fast zeitgleich vermeldete die Bahn die Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs an einer anderen viel befahrenen Strecke: Nach zweiwöchigen Arbeiten an einer Bahnbrücke in Hannover, die den Verkehr bundesweit beeinflusst hatte, fahren die Züge dort seit Montag wieder nach dem normalem Plan. Viele IC- und ICE-Züge hatten wegen der Abtragung der rund 140 Jahre alten Überführung und der Errichtung einer Behelfsbrücke umgeleitet werden müssen.