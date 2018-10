Ein Oberleitungsschaden hat in Norddeutschland für Chaos im Zugverkehr gesorgt. Der ICE 690 war zwischen den Bahnhöfen Hagenow-Land und Pritzier in Mecklenburg-Vorpommern in herabhängende Teile einer Oberleitung gefahren, woraufhin der Zug liegenblieb. Nach Bahnangaben musste der Strom im ICE abgestellt werden.

Der Fernverkehr auf der Strecke Berlin-Hamburg wurde in beiden Richtungen über Uelzen umgeleitet, Reisende sollten laut Deutscher Bahn mit Verspätungen von etwa einer Stunde rechnen. Auch die Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock war betroffen.

Währenddessen saßen die rund 700 Menschen in dem havarierten ICE drei Stunden fest. Draußen war es bereits dunkel. "Das Licht fiel aus, die Toiletten liefen voll", sagte ein Passagier der "Bild"-Zeitung. Bahn-Angestellte hätten Wasser verteilt, das habe aber nicht gereicht. Eine andere Mitreisende berichtete der Deutschen Presse-Agentur, eine Frau habe Platzangst im Dunkeln bekommen. Zu einer Massenpanik sei es aber nicht gekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Kurz nach 20 Uhr konnten die Passagiere dann offenbar in einen Ersatz-ICE umsteigen - und ihre Fahrt Richtung Hamburg fortsetzen.