Wandertouren im Herbst Hier stehe ich, Mann, ist das anders

Der Osten Nordamerikas ist bekannt für ein unglaublich fotogenes Naturschauspiel, den Indian Summer. Gemeint ist damit die Herbstfärbung der Laubwälder, die sich wie ein rot-goldenes Feuer von den Great Plains in Kanada über Neuengland und Ohio bis in den Süden der USA ausbreitet. Einen herbstlichen Farbenrausch können Urlauber aber auch in Deutschland erleben. Wir zeigen Ihnen, wo es die Bäume zwischen Ostsee und Alpen am buntesten treiben.

Silberregion Karwendel/ srt Ahornbäume auf der Engalm

Goldener Herbst im Karwendel

Wahrhaft golden präsentiert sich in diesen Wochen Oberbayern: Ein sattes, strahlendes Gelb ist im Herbst der vorherrschende Farbton in der Eng, einem der schönsten Talgründe der Ostalpen. Ehrwürdige, zum Teil mehrere hundert Jahre alte Ahornbäume leuchten mit dem klaren, tiefblauen Himmel um die Wette.

Die grauen Felswände des Karwendels stehen im Kontrast zu den noch grünen Wiesen und den verwitterten Almhütten. Der sogenannte Große Ahornboden gehört zum Schutzgebiet Naturpark Karwendel und ist von Norden her über Garmisch-Partenkirchen oder Lenggries erreichbar.

Bequem lässt sich das herbstliche Naturschauspiel bei einem knapp einstündigen Spaziergang zur Bimsalm bestaunen. Wen es höher hinauf - und weg vom Trubel des Taleingangs - zieht, der wandert auf das knapp 2000 Meter hohe Lamsenjoch oder in zweieinhalb Stunden zur Falkenhütte.

Teutoburger Wald Tourismus / Hub Externsteine in Bad Meinberg

Fernwandern im Teutoburger Wald

Was für ein Panorama! Vom Hermannsdenkmal aus überblicken Wanderer die bunt gefärbte Berglandschaft des Teutoburger Waldes. Noch mal Luft holen - und dann geht's weiter: auf die nächste Etappe der Hermannshöhen. Der 226 Kilometer lange Fernwanderweg startet in Rheine im Münsterland und führt durch die gesamte Urlaubsregion Teutoburger Wald bis nach Marsberg im Sauerland.

Wem es nicht um Streckemachen geht, der kann das verwunschene Silberbachtal auch bei kleineren Ausflügen erkunden. Da wäre die eindrucksvolle Felsformation der Externsteine - oder die Velmerstot, die mit 468 Meter Höhe höchste Erhebung des Eggegebirges.

WANDERarena.com Geiersteine bei Lug im Pfälzerwald (Nordvogesen)

Feuriges Rot im Pfälzerwald

Herbst im Gräfensteiner Land - das hat wirklich was von Indian Summer in Neuengland. Die Laubmischwälder im Naturpark Pfälzerwald erstrahlen in feurigem Rot und kräftigen Gelb- und Orangetönen. Von der Ruine Gräfenstein, einst eine stolze Stauferburg, genießen Urlauber eine weite Aussicht über eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands mit seinen vielen Buchen und Eichen.

Überall stoßen Wanderer auf Buntsandstein-Ablagerungen. Der 45 Kilometer lange Felsenwanderweg rund um Rodalben führt etwa an Formationen wie den Kuh- und Saufelsen, dem Zigeunerfelsen und dem Karl-May-Felsen vorbei. Eine eindrucksvolle Station der Tour, die man in gemütlichem Tempo in drei Tagen bewältigt, ist die Bärenhöhle, die größte natürliche Felsenhöhle in der Pfalz.

N. Eisele-Hein/ srt Bunt, bunter, Herbstlaub

Laubrausch im Bayerischen Wald

Lebenden Bären - wie auch Wolf, Wisent und Luchs - können Urlauber mit etwas Glück im Nationalpark Bayerischer Wald begegnen. Er bildet zusammen mit dem angrenzenden Nationalpark Sumava in Tschechien das größte Waldschutzgebiet Mitteleuropas.

Im Herbst präsentieren sich vor allem die Bergmischwälder am Erlebnisweg Seelensteig und im Wandergebiet Rachel farbenprächtig. Lohnend sind auch Wanderungen durch das Tierfreigelände des Nationalparks sowie ein Spaziergang auf dem 1300 Meter langen Baumwipfelpfad, der von oben einen Blick auf das bunte Blättermeer ermöglicht.

TVB Ruppiner Land/ srt Große Lanke im Ruppiner Land

Farbenpracht im Ruppiner Land

Die Seen des Ruppiner Landes machen den Herbst gleich doppelt so schön: An ihren Wasseroberflächen spiegeln sich die Bäume samt ihrer Farbabstufungen. Ein 250 Kilometer langer Rundwanderweg im Norden Berlins verbindet Kultur und Natur - dort ließen sich schon Theodor Fontane und Kurt Tucholsky durch den Herbst treiben.

Der Abschnitt zwischen Neuruppin und Wustrau entlang des Ruppiner Sees gehört zu den schönsten Wanderstrecken Brandenburgs. Ebenso reizvoll ist die Wald- und Seenlandschaft rund um das Städtchen Rheinsberg mit seinem historischen Schloss am Grienericksee, das als Vorbild für Schloss Sanssouci diente.

imago Wildromantisches Ilsetal

Neblige Lichtungen im Harz

Golden erstrahlen im Herbst auch die weiten Misch- und Laubwälder im Harz: Von Ilsenburg am nördlichen Rand des Nationalparks Harz geht es auf dem Heinrich-Heine-Weg durch das wildromantische Ilsetal auf den höchsten Berg Norddeutschlands, den 1114 Meter hohen Brocken.

Wer mehr Zeit hat, der wandert auf dem knapp 60 Kilometer langen Harzer Grenzweg oder folgt dem fast 100 Kilometer langen Harzer Hexenstieg. Dabei verleihen die Strahlen der tief stehenden Sonne, die morgens auf neblige Lichtungen treffen, der Landschaft etwas Magisches. Immerhin sollen rund um den sagenumwobenen Blocksberg allerlei Hexen, Teufel, Kobolde und anderen Gestalten ihr Unwesen treiben.