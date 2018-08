Königsstuhl auf Rügen Ein paar Planken, viel Ärger

Die Erde ist staubig und trocken nach der Hitzeperiode, die Luft warm. Von oben rieseln gelbe Blätter auf den Weg, wie im Herbst. Mit Rucksäcken, Sonnenbrillen und Trinkflaschen stapfen die Wanderer durch den Wald von Rügen. Einer will sich eine Zigarette anstecken. Ein Park-Ranger, der das sieht, schreitet ein: "Waldbrandgefahr!", sagt er.

Bis zu 800.000 Besucher kommen jedes Jahr zum Königsstuhl im Nationalpark Jasmund. Sobald die Felsformation in Sichtweite kommt, zücken die meisten ihre Smartphones. Nur die Holztreppe in der Nähe von Lohme, die von dem berühmten Kreidefelsen hinunter zum Strand führt, betritt niemand mehr. Zwei Holzgitter und mehrere Warnschilder sollen Wagemutige abhalten:

"Betreten verboten!"

"Gefahr von Kliffabbrüchen"

"Gefahr von herabfallenden Ästen"

"Vorsicht Steinschlag"

Die meisten nehmen die Hinweise kommentarlos zur Kenntnis. Sie wandern weiter, schauen sich die Eiszeit-Ausstellung im Besucherzentrum des Nationalparks an. Von der Debatte, die auf der Insel seit Jahren um die maroden Holzplanken geführt wird, bekommen die Urlauber wenig mit - wenn sie nicht gerade Lokalzeitungen lesen.

"Wir wollen den Anblick vom Strand genießen"

Ein paar Kilometer weiter nördlich sitzt Jörg Burwitz auf der Terrasse seines Restaurants Daheim. Eigentlich könnte der 62-jährige Gastwirt aus Lohme sich zurücklehnen. Strandkörbe, Sonnenschirme und frisch gestrichene Holzstühle stehen für die Gäste bereit, es duftet nach überbackener Dorade. "Noch sind genügend Urlauber da", sagt Burwitz. "Aber wie lange noch? Wir erleben hier einen konstanten Rückgang an touristischen Angeboten."

Burwitz war bis 2009 Bürgermeister von Lohme, dem 450-Einwohner-Ort im Norden von Rügen. Politisch engagiert ist er noch, jetzt allerdings in einer Bürgerinitiative. "Bewahrt Lohme" heißt sie, wenngleich ihre Mitglieder nicht nur für den Ort, sondern für die ganze Insel kämpfen wollen. Im Fokus: jene Treppe, auf die im Mai 2016 ein Baum fiel und die seitdem gesperrt ist - aus Sicherheitsgründen, wie die Behörden mitteilen.

Die Sanierung der Treppe sei lange geplant und politisch gewollt gewesen, sagt Ingolf Stodian, 50, der den Nationalpark Jasmund leitet. "Das Geld stand zur Verfügung", aber der "Zwischenfall mit dem Baum" habe zu einer Neubewertung geführt und "das hat das ganze Projekt zum Einsturz gebracht". Der Mann im grau-grünen Hemd mit der randlosen Brille weiß, welche Emotionen die Holztreppe auf Rügen auslöst: "Ich bedauere das sehr, aber ich kann deswegen keine Rechtsbeugung betreiben."

Viele Rügener wollen das nicht hinnehmen. "Das Wunsch ist einfach da, nach unten zu kommen", sagt Marion Prager-Wiehn, die in Lohme eine Weberei betreibt. "Die Leute wollen den imposanten Anblick vom Strand aus genießen - und zwar nicht nur die Touristen, sondern auch wir Einwohner." Burkhard Rahn, 59, Fliesenleger, Gemeinderat und Mitglied der Bürgerinitiative, vermutet kommerzielle Interessen: Die Wanderer sollten ins Nationalparkzentrum gelockt werden. "Man kommt nicht mal mehr auf Toilette, ohne 9,50 Euro Eintritt zu bezahlen."

"Ewig gestrige Provinzler!"

Für weiteren Zoff auf Rügen sorgt in diesem Sommer eine sieben Millionen Euro teure Aussichtsplattform, die auf dem Königsstuhl entstehen soll. Seit Wochen ziehen Befürworter und Gegner in Leserbriefen in den lokalen Medien übereinander her. Die einen reden von "kalkuliertem Dummfang", die anderen von "ewig gestrigen Provinzlern".

Vor dem Nationalparkzentrum steht Mark Ehlers und betrachtet einen Din-A3-Zettel mit Fotos. Die Aufnahmen zeigen den Königsstuhl von oben mit hineinmontierter Plattform. Wie ein Ring liegt das neue Bauwerk auf der Klippe und scheint zu schweben, gehalten nur von einem stählernen Abspannmast, der tief im Boden verankert ist.

Genau dieser Mast sorgt für Aufruhr unter den Rügenern: 40 Meter hoch wird er sein, und damit die Baumkronen um etwa zehn Meter überragen. Den einen gefällt der Eingriff in die Natur nicht. Sie befürchten einen Schandfleck, der Touristen vergrault. Die anderen nehmen ihn als filigrane Konstruktion wahr, die Tourismus fördert.

Ehlers, 46, ist Geschäftsführer des Nationalparkzentrums. Und Befürworter. Er zeigt auf den Aussichtsweg, der auf den hervorstehenden Felsen führt. "Wegen der Küstenerosion wird der Übergang immer schmaler", sagt er. "Wenn der Stein immer mehr abbricht, gibt es irgendwann keinen Zugang mehr." Genau deshalb brauche man die neue Plattform.

Aus 500 Meter Entfernung werde man das Bauwerk später nicht mehr sehen, meint Ehlers und ist überzeugt, dass die Mehrheit der Insulaner seine Meinung teilt. Sonst wird es das Bauwerk auch nicht geben, denn die Gegner konnten einen Bürgerentscheid durchsetzen. Bis 21. Oktober stimmen die Einwohner von Sassnitz per Briefwahl ab. Ausgang offen.

Zum Abschluss ein Gruß

Unten, im Wald, verteilt Matthias Ogilvie Werbeflyer: "Frische Waffeln, Kuchen, Kaffee." Der Gastwirt ist Bürgermeister von Lohme. Die gesperrte Holztreppe? "Muss bleiben." Der neue Ausguck? "Eine fantastische Attraktion." In diesem Moment kommt Burkhard Rahn vorbei, der Aktivist aus Lohme. Während Ogilvie von der Aussichtsplattform schwärmt, fällt ihm Rahn ins Wort: "So ein Blödsinn. Was wollen wir mit dem Ding? Dann wird der Eintritt noch teurer. Das frustriert die Leute."

Ein paar Minuten lang diskutieren die Männer über öffentliche Toiletten, Investitionen und Besucherströme. Niemand brüllt, und als Abschiedsgruß heben sie die Hand. Trotz aller Unterschiede vereint sie dann eben doch ein Ziel: den eigenen Ort attraktiv halten. Und die ganze Insel.