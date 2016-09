Mecklenburg-Vorpommern Zehn Seen, zehn Geschichten

Ort: Über die Westpeene ist der Kummerower See mit dem Malchiner See verbunden. An dessen Ufer liegt der Ort Bülow. Auf einer Schautafel in der Kirche erfahren Besucher, dass im hiesigen Gutshaus Mitglieder der Adelsgeschlechter Moltke und Bülow gelebt haben sollen. Es ist Sonntagnachmittag, Zeit für einen Besuch im Pfarrhaus, bei Kaffee und Kuchen.



Treffen mit: Johannes Holmer, seit 1983 Pastor in Bülow



Wie lebt es sich in Bülow? Schöner und lebensfroher als irgendwo sonst, wenn man Arbeit hat. Ich betreue fünf Kirchengemeinden. Ab September acht. Die hiesige Kirche geht auf das Jahr 1236 zurück. Im Nachbarort Bristow steht die erste evangelische Dorfkirche Deutschlands mit dem einzigen in Europa noch erhaltenen Renaissance-Altar. Durch Bülow selbst kommen viele Fahrradtouristen. Auch deshalb lege ich Wert darauf, dass die Kirche stets offen ist.



Was ist das Besondere am Malchiner See? Bei einer mittleren Tiefe von nur zwei Metern friert er schnell zu und ist daher ideal zum Schlittschuhlaufen und Eissegeln. Er ist zwar etwas naturtrüb, aber dennoch sehr sauber. Zu DDR-Zeiten war das anders. In der Umgebung wurden Schweinemastanlagen betrieben. Der See war biologisch am Kippen. Nach der Wende hörte das zum Glück auf.



Ein Wort zu den berühmten Bewohnern des Ortes? Leider habe ich keine gesicherten Informationen. Nur so viel: In unserer Kirche gibt es eine Gruft mit sechs Särgen, in denen Familienmitglieder der Moltkes ruhen sollen. Erstaunlich gut erhalten, auch das Innenleben. Mittlerweile sind die Särge aber eingemauert und damit unzugänglich.