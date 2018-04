Mehrtages-Wanderungen durch Deutschland Ein Weg, viele Kurzurlaube

Märkischer Landweg

Wo: Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, von Feldberg bis Mascherin

Länge: 217 Kilometer

Tagesetappen: 10

Wegbeschaffenheit: 70 Prozent naturbelassen

So sieht's aus: Durch die hügelige Uckermark, den Nationalpark Unteres Odertal bis zur polnischen Grenze führt der Märkische Landweg. Für heiße Sommertage ist er gut geeignet, denn fast täglich passiert er Seen oder Flüsschen. Wer will, kann sich zur Abwechslung an den Feldberger Seen auch mal ein Kanu mieten. Ein Highlight ist das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, zu dem auch der Grumsiner Forst (Foto) gehört, der wegen seines Buchenurwaldes zum Unesco-Weltnaturerbe gekürt wurde.

Highlights: Feldberger Seenkette, Glashütte in Annenwalde, Templin, Angermünde, Schloss Criewe, Salveymühle

Webseite: Der Märkische Landweg