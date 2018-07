Münchner Flughafen 32.000 Passagiere von Sicherheitspanne betroffen

Sie hatte den Bodyscanner schon passiert, ging aber noch mal zurück, weil die Flüssigkeiten in ihrem Handgepäck nicht ordnungsgemäß verpackt waren. Vermutlich gab sie das Gepäckstück auf - jedenfalls kam sie ohne es zurück - und lief dann durch einen Scanner, der noch nicht in Betrieb war. So hat eine etwa 40 Jahre alte Frau am Samstag Alarm im Münchner Flughafen ausgelöst.

Das Terminal 2 wurde gesperrt, erst sieben Stunden später konnte wieder ein Flieger starten. Und auch einen Tag später kommt es noch immer zu Verzögerungen im Flugbetrieb: Etwa 330 Flüge sind zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag ausgefallen, meldet der Flughafen München. Mehr als 32.000 Passagiere seien betroffen - vor allem Kunden der Lufthansa und ihrer Partnerairlines vom Bündnis Star Alliance.

In der Nacht zum Sonntag mussten rund 700 Menschen am Flughafen auf Feldbetten übernachten. Hunderte weitere Passagiere wurden in Hotels untergebracht.

Passagiere, die demnächst vom Terminal 2 aus starten wollen, sollen sich noch vor der Anreise bei ihrer Fluggesellschaft über mögliche Ausfälle und Verspätungen informieren.

Der Airport besteht aus zwei Abfertigungsgebäuden. Das betroffene Terminal 2 wird gemeinsam von einer Betreibergesellschaft und der Lufthansa betrieben. Von dort aus heben die Maschinen von Deutschlands größter Fluggesellschaft und deren Partner-Airlines ab.