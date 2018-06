Festival-Tipps in Deutschland Hier feiern SPIEGEL-ONLINE-Redakteure

Breminale: Zirkuszelte am Deich

Wer in Bremen wohnt, kann im Juni beobachten, wie am Osterdeich die Breminale entsteht: Wie jeden Tag ein weiteres weiß-rot gestreiftes Zirkuszelt direkt neben der Weser aufgebaut wird, die Fressbuden und Bierstände an ihre Plätze gerollt werden, wie kleine weiße Lampions und Lichterketten entlang des Festivalgeländes aufgehängt und Sofas auf die Wiese geschleppt werden.

Und wer direkt am Deich entlang geht in Richtung Weserstadion, der kann auch die Soundchecks der Bühnen hören, der sieht die verschwitzten Crew-Mitarbeiter am Deich in der Sonne Pause machen. Und manchmal - nach vielen Regentagen - sieht er, wie die Weser immer weiter über die Ufer tritt.

Vielleicht schickt der ein oder andere dann ein Stoßgebet gen Himmel, dass es bitte in den nächsten Tagen nicht regnen möge, dass der Weserpegel nicht weiter ansteigen soll, dass die Breminale bloß nicht gefährdet sein darf. Aber selbst wenn: Dann wird eben in Gummistiefeln getanzt. Denn dieses mit Liebe errichtete Umsonst-und-Draußen-Festival bestimmt fünf Tage lang das Leben in der Hansestadt. Und auch wenn sich in diesem Jahr vielleicht einiges ändern wird, da die künstlerische Leitung des Festivals wechselt (was zu hitzigen Debatten in den Bremer Kneipen geführt hat), muss das nicht unbedingt etwas Schlechtes heißen. Das neue Logo zum Beispiel kann sich schon einmal sehen lassen.

Katherine Rydlink, Reiseredakteurin