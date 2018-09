Billigairline Auch deutsche Ryanair-Piloten streiken am Freitag

Die Vereinigung Cockpit (VC) ruft die deutschen Ryanair-Piloten am kommenden Freitag zwischen 03:01 Uhr bis Samstag um 02:59 Uhr zum Streik auf. Dies betrifft alle festangestellten Piloten, die an Ryanair-Stationen in Deutschland beschäftigt sind.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass dem VC seit dem letzten Arbeitskampf am 12. September 2018 kein verbessertes Angebot vorgelegt wurde. Zudem wurde bislang keine Schlichtungsvereinbarung zwischen Ryanair und VC erzielt.

"Bislang konnten wir weder Einvernehmen darüber erzielen, was wir schlichten wollen, wie wir schlichten wollen und wer geeigneter Schlichter sein könnte", sagte Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik der VC.

Rund 30.000 Kunden sind betroffen

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden und Belgien die Arbeit niedergelegt wird. Betroffen sind rund 150 Flüge, das sind etwa acht Prozent der für diesen Tag geplanten 2400 Flüge. 30.000 von 450.000 Kunden werden nicht wie geplant fliegen können, teilte der irische Billigflieger mit. Diese Passagiere wären per E-Mail oder SMS über die Stornierungen informiert worden.

Die Beschäftigten der profitabelsten europäischen Airline, die mit Flügen zum Preis von wenigen Euro den Markt aufmischte, fordern höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Kritisiert wird vor allem, dass Ryanair Mitarbeiter in den einzelnen Ländern oft nicht mit lokalen Verträgen ausstatte und das nationale Arbeitsrecht nicht anwende.

In Deutschland verlangt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di eine "substanzielle" Lohnerhöhung. Außerdem sollen die Flugbegleiter eine Kompensation für Verspätungen erhalten. Daneben verlangt die Gewerkschaft die Einrichtung einer betrieblichen Interessenvertretung.