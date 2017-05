Schleswig-Holstein von oben Nah am Wasser gebaut

Wenn die Sonne scheint, dann glitzert der Plöner See. Dann grüßen sich die Paddler auf der Schlei. Dann ist Schleswig-Holstein in Bestform. Touristen lieben den Frühling und Sommer in Deutschlands nördlichstem Bundesland, kommen in Scharen und sorgen vielerorts für ausgebuchte Ferienunterkünfte.

Björn Nehrhoff kann das verstehen. Der in Eutin geborene Fotograf liebt seine Heimat vor allem wegen der Natur. "Ich bin ein Landschaftsfreak", sagt er, "genieße das Leben im Freien und bin eigentlich immer draußen."

Er ist seit rund 40 Jahren in Faltbooten, Kanus und Kajaks unterwegs und hat alles erkundet, was Schleswig-Holstein an Wasserwegen hergibt. Doch seit er sich eine Drohne zugelegt hat, betrachtet er das Bundesland aus einer neuen Perspektive - der Möwenperspektive.

"Das Tolle daran ist, dass man aus der Luft ganz andere Details erkennt, dass man sieht, wie verschachtelt die Seen sind", sagt Nehrhoff. Unzählige Male ist er schon die Prinzeninsel im Plöner See entlang gepaddelt und hat diese fotografiert. "Aber ich wollte sie immer mal von oben betrachten." Mit der fliegenden Kamera wurde das möglich.

Um gute Motive von oben zu finden, hat Nehrhoff auch Google Earth zur Hilfe genommen und Schleswig-Holstein online abgegrast. "Bestimmte Alleen, schöne Flussbiegungen und Küstenabschnitte hab ich dort gefunden." Dann machte er sich mit der Ausrüstung auf den Weg zu den Orten - und suchte die Motive in der Natur.

Ausflugstipps für Paddler und Wanderer

Unterwegs ist er jedoch nicht nur in der warmen Jahreszeit, sondern auch, wenn es ungemütlich wird. Die Küste der Nord- und Ostsee paddelt er mit seinem Seekajak auch entlang, wenn es ordentlich weht und wellig ist. "Wenn der Wind einen im Griff hat, bekommt man die Elemente zu spüren."

Für Schönwetterpaddler hat er auch einen Tipp parat: eine Tour über die Schwentine. "Der Fluss verbindet 13 Seen des Naturparks Holsteinische Schweiz", sagt Nehrhoff. "Man kann von der Quelle bis zur Mündung paddeln." Besonders schön seien die Flusswindungen bei Malente. "Mit Glück sieht man Seeadler und Wildschweine."

Viel zu gucken gibt es auch bei einer Wanderung entlang der Ostseeküste. Nehrhoff mag den etwa 30 Kilometer langen Weg von Eckernförde bis zum Bülker Leuchtturm. "Man läuft an Stränden entlang und durch Buchenwälder", sagt Nehrhoff. "Man blickt die ganze Zeit aufs Meer und schaut den Uferschwalben nach, die in der Steilküste brüten."

Der Fotograf findet das nicht weniger aufregend als die Landschaften, die er bei seinen Reisen durch die ganze Welt vor der Linse hat. Gerade war er einen Monat lang in Island und hat dort Fjorde und Gletscher gesehen. Als "lahm" empfindet er seine Heimat deswegen noch lange nicht.

Letztlich sind es aber auch für ihn die Extreme der Natur, die ihn in Schleswig-Holstein beeindrucken. Ein Sturm mit Windstärke zehn zum Beispiel. Oder wenn man auf dem Rad sitzt und gegen kräftige Böen anfährt. "Es gibt hier zwar nicht viele Hügel", sagt Nehrhoff. "Aber bei Wind fühlt es sich auch in Schleswig-Holstein manchmal so an, als hörte der Berg nie auf."