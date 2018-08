Schleswig-Holstein Die besten Ostseetipps von Insidern

Tipps für: Neustadt, Rettin, Pelzerhaken, Hohwachter Bucht

Von: Martina Schnoor, Inhaberin des Restaurants Strandliebe in Rettin.

Lieblingsstrand: Der Naturstrand von Rettin und Brodau mit der bizarren Steilküste. Wer mit seinem Vierbeiner unterwegs ist, wird am Hundestrand in Sehlendorf glücklich.

Sundowner: Da sind mein Mann und ich unterschiedlicher Meinung. Er sitzt am liebsten in der beliebten Beach-Lounge in Scharbeutz. Ich packe mir lieber mein eigenes Picknick ein und setze mich in Pelzerhaken, am einzigen Südstrand in der Lübecker Bucht, in den Sand.