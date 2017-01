Touren in Deutschland Diese Wanderwege sind ausgezeichnet

Wie gepflegt ist der Weg? Wie gut markiert? Wie abwechslungsreich ist die Landschaft und gibt es tolle Aussichten? Und wie gut ist die Route an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen? Das sind nur einige Kriterien, die der Deutsche Wanderverband prüft, bevor er sein Prädikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" vergibt.

Dutzende Touren hat der Dachverband der deutschen Gebirgs- und Wandervereine bereits ausgezeichnet (hier eine Karte) - zehn neue Routen kommen in diesem Jahr hinzu. Das Prädikat wird stets für drei Jahre vergeben, dann kann nachzertifiziert werden. Die jährliche Auszeichnung kann Inspiration sein, mal eine neue Tour auszuprobieren. Oder haben Sie schon vom Trödelsteinpfad gehört?

In Nordrhein-Westfalen neu dabei sind:

Kahle-Asten-Steig (15 Kilometer) im Sauerland

Wisentpfad (13 Kilometer),

Trödelsteinpfad (10 Kilometer)

und der Historische Rundweg Achenbach (12 Kilometer) in Siegerland-Wittgenstein

In Baden-Württemberg wurden ausgezeichnet:

Eppinger Linien-Weg im Kraichgau (41 Kilometer, 3 Etappen) von Eppingen nach Mühlacker

Paradiestour Krottenbachtal (11 Kilometer)

und Paradiestour Unteres Glasbachtal (11,5 Kilometer) im Schwarzwald-Baar-Kreis

Route "Durchs romantische Wildbachtal" (16,5 Kilometer) im Taubertal

In Bayern:

Literaturweg Wolframs-Eschenbach (2,2 Kilometer) in der Fränkischen Alb

In Hessen:

Eddys Edersee Erlebnistour (4,8 Kilometer) für Familien in Nordhessen

Darüber hinaus wurden die Zertifizierungen von 21 Wanderwegen in Deutschland wieder für drei Jahre verlängert - darunter für den Schluchtensteig Schwarzwald, den Jurasteig und den Kyffhäuserweg. Der Ursa Trail (40 Kilometer) im griechischen Pindosgebirge und der Mullterthal Trail (112 Kilometer) in der Kleinen Luxemburger Schweiz erhielten eine Auszeichnung als "Leading Quality Trails - Best of Europe".