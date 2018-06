Tag des Welterbes Das sind Deutschlands Unesco-Schätze

Bamberg ist schon 25 Jahre dabei, der Aachener Dom 40 Jahre: Die beiden Unesco-Welterbestätten sind nur zwei von 42 hierzulande. Mit dieser hohen Zahl liegt Deutschland auf dem fünften Platz der Länder weltweit mit den meisten Welterbestätten - Italien als Nummer eins hat elf mehr.

Am Sonntag, 3. Juni, feiern sich die Kultur- und Naturschätze am alljährlichen deutschen Welterbetag. Ein Anlass, sich die Schätze vor der Haustür bewusst zu machen. Die zentrale Feier richtet dieses Jahr Aachen aus, anlässlich des runden Jubiläums, das Stadt und Domkapitel Ende September noch ausgiebiger begehen werden. Am 8. September 1978 wurde die Kathedrale als erstes Bauwerk in Deutschland in die Unesco-Liste aufgenommen.

Seitdem sind Schlösser wie Schloss Wilhelmshöhe und die Würzburger Residenz, Gebäude wie die Fagus-Werke und des Bauhauses, Kirchen und Klöster wie "Die Wies" und Maulbronn und Stadtbilder wie Wismar, Lübeck oder Bamberg hinzugekommen. Dazu Naturwelterbe wie das Wattenmeer und Buchenwälder. Zu den Neulingen zählen die Hamburger Speicherstadt (2015 aufgenommen), das Werk von Le Corbusier (2016) und die Höhlen und Eiszeitkunst im Schwäbischen Jura (2017).

Jede der Welterbestätten bietet am 3. Juni ein anderes Programm - meist jedoch sind kostenlose Führungen und Besichtigungen dabei. So zum Beispiel der Chorhalle und der Domschatzkammer des Aachener Doms, des Bremer Rathauses und des Bauhauses in Bernau. An anderen Orten findet ein Unesco-Parcours statt: In Trier gibt es ein dichtes zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmtes Führungsprogramm, in Bamberg sind zeitgleich 25 Führungen durch das Welterbegebiet geplant.

Viele Sommerfeste nehmen den Welterbetag zum Anlass, auch Kinder mittels Workshops für Geschichte zu interessieren oder einfach Unterhaltung zu bieten. So an den Grenzen des Römischen Reiches, im Fagus-Werk in Alfeld, auf mehreren Bühnen im Park Babelsberg, auf der Zeche Zollverein. In die Naturschätze wie das Wattenmeer und den Nationalpark Hainich führen Ranger.

Das gesamte Programm des Welterbetages 2018 findet sich hier.