Drei besonders berühmte Wanderziele gibt es in der Gegend um Garmisch-Partenkirchen: die Zugspitze, den Eibsee und die Partnachklamm. Die spektakuläre Schlucht ist derzeit jedoch nicht begehbar - erstmals seit 27 Jahren, ausgerechnet zum Start der Feriensaison.

Grund dafür sind schwere Schäden, die zuletzt bei heftigen Unwettern entstanden waren. Anfang August, so hofft Martin Bader von der Hauptverwaltung des Marktes Garmisch-Partenkirchen, können Besucher wieder durch die Schlucht mit den bis zu 80 Meter hohen Wänden steigen.

"Wir versuchen, so schnell wie möglich wieder zu öffnen", sagte er. "Es kann auch länger dauern. Man wird bei der Arbeit sehen, wie aufwendig es wird." Auf eine "nicht unerhebliche sechsstellige Summe" schätzen Kenner die Kosten für die Beseitigung der Schäden. Die Klamm zieht jährlich mehr als 400.000 Besucher an. Drei Viertel der Gäste kommen zwischen April und Oktober - derzeit wäre also Hauptsaison.

Wassermassen hatten Mitte Juni nach heftigem Regen Wurzelwerk und Bäume mitgerissen, die sich zwischen Felsen verkeilten. Geländer und Wege wurden zerstört, das Kassenhaus unterspült. Bei den Unwettern war auch ein Mann unterhalb der Klamm in der Partnach ums Leben gekommen. Er war auf einer überfluteten Straße aus dem Auto gestiegen und mitgerissen worden.

Die Partnachklamm ist eine enge Felsschlucht, durch die 1912 ein gesicherter Steig gebaut wurde. Ein faszinierender Weg mit einigen Tunnels, der immer knapp über dem schäumenden Wasser der Partnach verläuft. Am Ende der Klamm weitet sich das Tal, und der anstrengende Teil der Wanderung gen Zugspitze beginnt.

Zuletzt war die Klamm 1991 für längere Zeit gesperrt: Nach einem Felssturz war sie damals für sieben Monate nicht begehbar.