Eröffnung der neuen Zugspitzbahn Hochgefühl

Auf knapp 3000 Meter herrschen nicht gerade die besten Bedingungen für einen Neubau: extreme Minustemperaturen, heftiger Schneefall, starke Winde - und dazu Tausende Besucher auf der Baustelle. Und dennoch kann die neue Seilbahn zum höchsten Berg Deutschlands am Donnerstag termingerecht eröffnen.

Um 11 Uhr wird eine Kabine in der Talstation in Grainau starten und die Festgäste, darunter auch Landespolitiker, in zehn Minuten zum Gipfel der 2962 Meter hohen Zugspitze bringen. Die Promi-Fahrt gilt als offizieller Start der 50 Millionen Euro teuren Seilbahn. Tags darauf nimmt die Pendelseilbahn mit zwei Kabinen - eine fährt hinauf, eine hinunter - den fahrplanmäßigen Winterbetrieb auf.

Nach drei Jahren Planung und zweieinhalb Jahren Bauarbeiten hat der Betreiber Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn drei Komplexe fertiggestellt: die Talstation oberhalb vom Eibsee, die 25 Meter über die Felswand herausragende Bergstation und die 4,5 Kilometer lange Verbindung mit Stütze und Tragseilen. Gebäude wie Gondeln erlauben mit großen Panoramafenster beziehungsweise bodentief verglasten Kabinen die freie Sicht auf Zugspitzplatt, Waxensteine, Alpspitze und Eibsee.

Gleich drei Weltrekorde stellt die neue Bahn auf: Mit 3213 Metern Abstand von der einzigen Stütze bis zur Bergstation ist die zu überwindende Entfernung so groß wie bei keiner anderen Pendelseilbahn. Einzigartig ist auch der Höhenunterschied von 1945 Metern zwischen Tal- und Bergstation. Und der neue errichtete Seilbahnstützpfeiler ist mit 127 Metern Höhe zugleich der größte seiner Art in Stahlbauweise.

Frachtseilbahn für die Materialien

Bereits vorher gab es auf fast derselben Trasse eine Seilbahn von etwa tausend Metern Höhe bis hinauf zum Gipfel. Die seit 1963 betriebene Eibsee-Seilbahn war aber in die Jahre gekommen und genügte nicht mehr den Ansprüchen. Unter anderem war ihre Kapazität zu gering: Zu Stoßzeiten betrug die Wartezeit bis zu zweieinhalb Stunden. Während die im Frühjahr stillgelegte alte Bahn maximal 240 Gäste pro Stunde befördern konnte, schafft die neue bis zu 580.

Im Sommer 2015 startete das außergewöhnliche Bauprojekt. Allein für den 420 Tonnen schweren Stützpfeiler mussten 1100 Teile in 18 Lastwagenladungen über Schotterpisten herantransportiert werden. Noch viel größer waren die Herausforderungen auf der Baustelle der Gipfelstation. Im Winter musste täglich Schnee geschippt und Eiszapfen vom 13 Meter hohen, alles überragenden Kran geschlagen werden. Das Baumaterial kam mit einer separaten Frachtseilbahn nach oben.

Stolz ist Betriebsleiter Martin Hurm darauf, dass es während der Bauzeit zu keinem Unfall kam. Zu einem Zwischenfall kam es dennoch: Im Mai beschädigte der Kran das vergoldete Gipfelkreuz, mit seiner Kette schlug er ein Stück aus dem Strahlenkranz heraus. Im Oktober wurde das knapp fünf Meter hohe Kreuz abgenommen, repariert und neu vergoldet. Erst am 6. Dezember schwebte die Gipfelverzierung am Kran wieder an seinen Platz.