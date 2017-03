Arctic Surfing in Norwegen Wellenreiten nördlich des Polarkreises

Die Luftemperaturen liegen bei minus zwei Grad, das Wasser ist nur ein paar Grad wärmer, dennoch wagt sich Tom Carroll mit seinem Surfbrett in die Fluten. Für die australische Surf-Legende ist es der erste Ausflug ins eisige Meer vor den norwegischen Lofoten - die dort liegende Unstad-Bucht ist allerdings schon länger ein Geheimtipp unter Surfern.

Anfang der Sechziger Jahre erkundeten die ersten Surfer die Küste vor dem Dorf Unstad. Heute kommen Surfer aus aller Welt auf die Lofoten und reiten die Wellen inmitten der rauen Landschaft nördlich des Polarkreises.

Das Meer in der Bucht ist bis zu 500 Meter tief und die Pazifikwellen können sich von Grönland bis hin zur Lofotenküste auftürmen. Vor allem in den Wintermonaten zieht es die Surfer nach Unstad. Im Sommer ist das Meer etwas ruhiger und die Temperaturen sind milder - ideal für Anfänger, die in der nördlichsten Surfschule der Welt lernen können, wie man fest auf dem Brett steht.

Für Profis wie Carroll ist das stürmische Meer im Winter jedoch die größere Herausforderung. Dafür nimmt er auch die eisigen Temperaturen in Kauf.