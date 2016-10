Trotz als Prinzip In Belgien ist Streit Kultur

Ceta, der Handelsvertrag der EU mit Kanada, bekam am Donnerstag nach wochenlangem Hickhack doch noch eine Chance. Denn in Brüssel, dem Verwaltungssitz der Europäischen Union, hatten sich die Vertreter von Wallonen und Flamen endlich auf einen Kompromiss geeinigt.

Für Belgien war das mindestens außergewöhnlich, denn allzu häufig liest man diese drei Worte nicht in einem Satz: Flamen, Wallonen, Kompromiss. Denn mit dem tun sich Belgiens Bewohner schon aus Prinzip schwer.

Belgien ist ein Land, das den meisten Deutschen ziemlich fremd ist und auch denen, die es kennen, Rätsel aufgibt: Von Frankreich, Luxembourg, den Niederlanden und Deutschland umgeben, kommt da landschaftlich, architektonisch, sprachlich, kulturell und mentalitätsmäßig so einiges Verwirrendes zusammen. Das prägt.

Vorurteile auf beiden Seiten

Allerdings nicht die Belgier, denn die gibt es nicht, wie 1912 der sozialistische Politiker Jules Destree an den damaligen König Albert schrieb, sondern nur "Wallonen und Flamen". Und deren Zuneigung füreinander ist notorisch begrenzt: Die Wallonen, sagen viele Flamen, seien faule, genussfreudige, unordentliche Typen. Die Flamen, glauben viele Wallonen, seien steife Halbgermanen mit ausgeprägtem Putzfimmel.

Dabei haben beide ihre ganz eigene Identität. Bei allen Unterschieden gibt es durchaus Dinge, welche die Gruppen verbinden, wenn man genau hinsieht. Das bekommen die nur nicht mit, weil sie sich nicht verstehen.

Und das ist in diesem Fall sogar wörtlich gemeint. "Die wollen das nicht", sagt Bernhard und unterstreicht das gestenreich: Als Wallone ist er auch körpersprachlich fast Franzose. Wir sind uns zufällig begegnet, doch beim Bier kommt das Gespräch schnell auf Belgiens Dauerthema: "Du gehst in ein Restaurant und fragst etwas auf Französisch, und der Kellner tut so, als könne er die Sprache nicht. Zehn Kilometer von Brüssel."

Frank Patalong Winterlicher Strand, Nordflandern

Zwei Staaten im Staat

Seine Frau und seine Tochter nicken. Sie leben in Waterloo, wo fast jeder Französisch spricht. Sechs Kilometer nördlich liegt Sint-Genesius-Rode, da sprechen alle Flämisch. Acht Kilometer weiter in Richtung Brüssel sind die drei sprachlich wieder auf heimatlichen Grund. Wer beide Sprachen und Kulturen mag, ist zehn Kilometer westlich, in Sint-Joris-Weert, gut aufgehoben: Da gibt es sogar eine Straße, die an ihrer nördlichen Bordsteinkante einen flämischen Namen trägt und an der südlichen einen französischen. "Verrückt, oder?"

Allerdings. Alle drei geben allerdings nicht so gern zu, dass der Vorwurf, Sprache und Kultur der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe zu negieren, natürlich in jede Richtung gilt. Bernhard versteht immerhin ein kleines bisschen Vlaams, für die Frauen ist Flämisch eine völlige Fremdsprache. Das ist durchaus repräsentativ: Knapp zehn Prozent der Wallonen gelten als sprachfirm im Flämischen. Immerhin gut 40 Prozent der Flamen sprechen zwar Französisch, geben das aber tatsächlich oft nicht zu. Europa beobachtet diesen vermeintlichen "Sprachenstreit" mit fast völligem Unverständnis.

Eigentlich sollte die Sache doch ganz einfach sein: Belgien ist in zwei Teile geteilt. Nord- und Südhälfte sind jeweils teilautonome Staaten, die zusammen eine Föderation bilden. So etwas ist nicht selten. Deutschland führt die Bundesrepublik schon im Namen, auch Österreich, Australien, Brasilien, Mexiko, die USA und mindestens 22 weitere Nationen sind so organisiert. Viele dieser Staaten beherbergen verschiedene Kulturen und Sprachen, und in den meisten (man denke an Kanada oder die Schweiz) ist das kein Problem. Die Föderation ist ein höchst erfolgreiches Staatsmodell. Außer in Belgien.

Stad Gent / Tourismus Flandern Brüssel Gent, Ostflandern

Was die Belgier eint - und trennt

Denn das belgische Mit- ist von jeher ein Nebeneinander. Der belgische Staat entstand einst aus dem gemeinsamen Widerstand der katholischen Flamen und Wallonen gegen die protestantischen Niederlande. Die hatten Katholiken wie Französisch-Sprecher lang diskriminiert - das Ressentiment der Wallonen gegen das Niederländische im eigenen Land hat eine jahrhundertelange Tradition. Doch auch der Groll der Flamen hat historische Wurzeln.

Denn die belgische Revolution von 1830 mischte nicht nur die Karten neu, sie stellte die Machtverhältnisse auf den Kopf. Jetzt waren es die frankophonen Wallonen, die die gesellschaftliche Elite stellten. Die industrielle Revolution machte die Wallonie reich, während der bäuerlich-flämische Norden verarmte.

Obwohl Flamen die Bevölkerungsmehrheit stellten, regierten sie kaum mit, ihre Sprache geriet unter Druck, zeitweilig war sie in Schulen verboten. Sie tragen den Wallonen das bis heute nach, misstrauen deren politischen Vertretern. Zumal die heute oft genug als Bittsteller kommen.

DPA Nationalgericht, Brüssel

Denn irgendwann war das Machtverhältnis der Regionen gekippt. Die Industrie der Wallonie kollabierte, die Region verarmte - und der Norden blühte auf: Der Wechsel von Industrie zu Dienstleistung und Handel begünstigte Flanderns Hafenstädte. Weil aber die politischen Eliten weiterhin wallonisch dominiert waren, wuchs der Unfriede. 1994 wurde Belgien zum Bundesstaat. Nicht, um gemeinsam stark zu sein, sondern als Notmaßnahme, um ein Auseinanderbrechen des Landes zu verhindern.

Was der eine will, will der andere schon aus Trotz nicht

Seitdem haben die Belgier ihr gegenseitiges Belauern quasi institutionalisiert. Im Norden sind konservative und rechte Parteien stark, im Süden eher linke. Was die einen fordern, wollen die anderen schon fast prinzipiell nicht, was die eine Gruppe bekommt, gönnt ihr die andere nicht.

So wie Ceta? Dass Kompromisse zwischen den Landesteilen erkauft werden müssen, gehört zur politischen Kultur Belgiens. Mit Kanada oder Europa hat das möglicherweise nur sekundär zu tun. Dass sich Dissens zum Konflikt aufschaukelt, ist in Belgien oft genug Reflex.

Dass es ausgerechnet die Vertreter der deutschen Minderheit waren, die am Ende den Kompromiss verhandelten, ist ebenfalls typisch. Politisch meist neutral zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen aufgestellt sind die Deutschen den Flamen zwar sprachlich und kulturell näher, verstehen sich selbst aber als Wallonen.

imago/ Westend61 Weltkulturerbe, Brügge

Typisch, denn irgendwie gibt es sie doch, die spezifisch belgische Identität: Wallonen sind so wenig Franzosen, wie Flamen Niederländer sind. Wenn es zum Auseinanderbrechen des Staates käme, sagte 2010 der damalige Klima- und Energieminister Paul Magnette, wünsche er sich für die Wallonie einen Anschluss an Deutschland. Das stehe den französischsprechenden Belgiern mentalitätsmäßig näher als Frankreich. Quoi? Wat? Wie bitte?

Belgiens Deutsche wiederum sind die vielleicht einzig bekennenden Belgier, aber letztlich ist auch das wieder typisch. Hauptsache, man ist ein kleines Bisschen anders als die anderen, scheint die Devise. Und Druck und Krisen bringen niemanden aus der Ruhe: Der gemeine Belgier ist im Großen relaxt und im Detail bockig. Nur Pommes, da herrscht nationale Einigkeit, mögen sie alle.

Frank Patalong fährt seit Jugendtagen über die Grenze, weil es da Pommes-Soßen gibt, die außerhalb Belgiens unter das Chemiewaffenkontrollgesetz fallen. Er mag die wallonische Hauptstadt Namur, weil kein Teil Südeuropas schneller zu erreichen ist, und bewundert Brügge als eine der schönsten Städtchen Europas. Den Irrglauben, jedes Lebensmittel durch Frittieren verbessern zu können, bedauert er zwar, schätzt aber Belgiens charaktervolle Biere. Und die Belgier, egal, welche Sprache sie sprechen.