Roadtrip durch Europa Mit dem Bulli über den Balkan nach Bøstad

Die junge Josefina, die in einem albanischen Bergtal die deutsche Sprache lernte. Nur durchs Fernsehen, durch Kika und Super RTL. Ein Mönch, der im griechischen Kloster Athos lebt. Zufrieden, stressfrei, für Gott. Eine Somalierin, die als Geflüchtete in einer Jugendherberge im schwedischen Örebro haust. Vergessen von den Behörden, versunken in Videospiele.

Von ihnen und vielen anderen Menschen erzählt das kürzlich erschienene Buch "Das große Bulli-Abenteuer" (Frederking & Thaler). Der reich bebilderte Band zeigt die Geschichte einer Reise in einem alten VW-Bus, die den Fotografen Peter Gebhard von Istanbul bis ans Nordkap führte. Es ist die Geschichte der Menschen, die er am Wegesrand traf. Und es ist die Geschichte von Europas Vielfalt - menschlich wie landschaftlich.

Und wie vielfältig die Natur zwischen Nordfriesland und Montenegros Kelmend-Gebirge ist, machen einem diese Fotos wieder einmal bewusst: Da wären Norwegens Fjorde, eine Küstenstraße an der Kroatischen Adria und Österreichs schneebedeckter Großglockner, über den sich die Hochalpenstraße windet. Da wären das Gewusel auf Istanbuls Gewürzbasar, die Moldau-Brücken von Prag und die längste Burganlage der Welt, die über der bayerischen Herzogstadt Burghausen thront.

Tausende Aufnahmen von Motiven wie diesen hat Peter Gebhard mit einer Drohne gemacht, die er bei seinem Roadtrip durch Südosteuropa, über den Balkan, durch Deutschland und bis nach Skandinavien dabei hatte. Dafür steuerte er die fliegende Kamera über eindrucksvolle Kulissen und setzte den knallroten T1, Baujahr 1975, in Szene. "Es hat etwas Kindliches, wie der Bulli da in der Landschaft steht", sagt Gebhard. In der Tat wirkt der T1 auf vielen Aufnahmen klein wie ein Spielzeugauto.

Mit 44 PS hat der Oldtimer nicht gerade viel Kraft. Gereicht hat es dennoch für 15.000 Kilometer Strecke von der Türkei über Italien bis zu den Lofoten. Die Fahrt war oft mühsam, das Kurbeln am Lenkrad erforderte mangels einer Servolenkung jede Menge Körpereinsatz - und im einspurigen Tauerntunnel viel Konzentration. "Zwischen der Betonwand und den entgegenkommenden Lastern ist nicht viel Platz", sagt Gebhard. "Ein falscher Schlenker - und das wäre das Ende gewesen."

Vom Gas runter gehen, entschleunigt unterwegs sein - das war die Qualität seiner Europatour. "Komfort ist was anderes", sagt Gebhard. Sein Bulli hat weder ABS noch eine Knautschzone, die ihm bei einem Unfall gerettet hätte. Doch Widrigkeiten auf Reisen ist der 57-jährige Paderborner gewohnt. "Beim Interrail früher hab ich im Gepäcknetz geschlafen."

Peter Gebhard ist ein Reisesüchtiger, der viel herumgekommen ist und umfangreiche Fotoprojekte in Südamerika umgesetzt hat (auf der Panamericana, in Patagonien und in Rio de Janeiro). Doch dieses Mal ist ein Buch herausgekommen, das Sehnsucht nach der Nachbarschaft entfacht. Das Nahweh statt Fernweh auslöst. "In Deutschland kennt man eher Dubai, Kuba oder Bali als den Böhmerwald, Friaul oder Thrakien", schreibt der Autor. "Dabei haben diese Regionen auf ganz unterschiedliche Art und Weise Europas Werdegang beeinflusst."

Besonders beeindruckt haben Gebhard Geschichten, die sich nicht in all zu weiter Ferne abspielten. In der Lausitz lernte er völlig unerwartet das traditionelle Johannisreiten kennen - "ein Fruchtbarkeitsritual, das man eher im Urwald Südamerikas erwartet". Dabei galoppiert ein Mann in blauem Kornblumenkostüm durch ein Kiefernwäldchen, umgeben von Mädchen und Frauen in Trachten, und verwandelt sich nach einem wilden Ritt scheinbar in ein mystisches Fabelwesen. Bei dem Spektakel fliegen Seerosen und Kartäusernelken durch die Luft, eine johlende Meute stürzt sich auf des Reiters Maske aus Binsen und Blumen.

"Das hat was von der Exotik bei einem Ritual in Amazonien", sagt Gebhard, für den sein Buch auch ein Appell an alle Reisenden ist: "Macht die Augen auf und lasst euch vom Facettenreichtum vor der Haustür überraschen."

"Wir haben alle so viel miteinander zu tun"

"Ich habe bei dieser Reise gelernt, meine direkte Umgebung, aber auch Europa noch mehr zu schätzen", sagt der Fotograf. Für ihn war der T1-Trip auch eine "Spurensuche, in der es um Identität geht". In Zeiten von an Zuspruch gewinnenden Rechtspopulisten, in Zeiten, in denen der Kontinent politisch auseinanderzubrechen droht, ist es für den Fotografen wichtig, sich "unseres gemeinsamen gesellschaftlichen Fundaments bewusst" zu werden. "Wir dachten doch damals bei der Deutschen Einheit, alles werde nun zusammenwachsen, alles werde gut", sagt Gebhard. Selbstverständlich ist das längst nicht mehr.

Die Stippvisiten bei Leuten, die ihm zuvor unbekannt waren, waren für Gebhard wahre Mutmacher. "Durch meine Europareise fühle ich mich mit sehr vielen Menschen in einem Dutzend Ländern verbunden", sagt er. "Wir haben so viel miteinander zu tun."

War die Reise ein unvergessliches Erlebnis? Ein Abenteuer, das noch lange nachhallt? Ja, sagt Gebhard. Aber vor allem war sie die "Entdeckung der Heimat".