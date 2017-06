Urlaubsplanung Die besten Reisetipps für Großbritannien

Sowieso und immer wieder: ein Städtetrip nach London. Oder eine Reise in den Süden Großbritanniens. Für die Gegend zwischen Cornwall und Kent ist die Zeit jetzt, nach dem wetterunbeständigen Mai perfekt. Endlich mal wieder richtig gut Fish and Chips essen. Und stapelweise Scones natürlich. In Wales wandern gehen. Oder in Schottland die Einsamkeit suchen. Und wie entzückend erst muss eine Insel sein, die den Namen Scilly trägt.

Es gibt viele, very good Gründe, nach Großbritannien zu reisen - Brexit-Votum hin oder her. Das zeigen auch die Besucherzahlen: Allein in die Hauptstadt London kamen 2016 insgesamt 19,1 Millionen ausländische Touristen - 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach ganz Großbritannien reisten 37,6 Millionen Besucher. Vier Prozent mehr als im Jahr davor.

Hier haben wir Ihnen einige Geschichten aus unserem Archiv zusammengestellt, die Lust auf ganz unterschiedliche Großbritannien-Entdeckungen machen.

Ein Trip zu eher unbekannten Inseln Antje Blinda Europas witzigster Inselpolizist: Ganz schön Scilly