Das Größte: Les Portes du Soleil in der Schweiz und Frankreich

An der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz (Kanton Wallis) liegt das Skigebiet Les Portes du Soleil. "Die Sonnentore" umfassen 650 gespurte Pistenkilometer (Off-piste-Abfahrten nicht mitgerechnet!) und machen die Region zum größten Skigebiet der Welt. 195 Liftanlagen verbinden die zwölf Skiorte in Frankreich und der Schweiz, darunter Avoriaz, Chatel, Les Gets, Champéry und Les Crosets. Knapp dahinter folgen mit "nur" 600 Pistenkilometern die legendären Drei Täler, Les Trois Vallées, in den französischen Alpen - mit den Orten Méribel, Courchevel, Les Ménuires und Val Thorens.

Das Schneereichste: Mount Baker in den USA

Mount Baker heißt das Skigebiet im US-Bundesstaat Washington, in rund zwei Autostunden von den Großstädten Seattle in den USA und Vancouver in Kanada aus zu erreichen. Sagenhafte 16,5 Meter Schnee fallen durchschnittlich pro Winter. In der Saison 1989/99 kletterte die Schneehöhe sogar auf 28,9 Meter. Zehn Lifte erschließen 400 Hektar Pisten aller Schwierigkeitsgrade. Mount Baker ist auch für seine guten Tiefschneebedingungen im Backcountry berühmt. Schneereichstes Skigebiet in Europa ist Warth-Schröcken in Vorarlberg. Elf Meter pro Winter sind ebenfalls beachtlich und sorgen von Anfang Dezember bis Anfang Mai für beste Ski- und Snowboard-Bedingungen.

Das Tiefstgelegene: Alaska in den USA

Eine Autostunde südlich von Alaskas größter Stadt Anchorage liegt der Mount Alyeska. Die Talstation befindet sich auf gerade einmal 100 Meter über dem Meer, das man von der Piste bei jedem Schwung vor Augen hat. Eine 60-Personen-Kabinenbahn saust vom Hotel Alyeska hinauf mitten ins Skigebiet mit 68 Abfahrten, darunter gibt es viele steile Runs. In den kurzen Wintertagen wird mit Flutlicht nachgeholfen, aber ab Mitte Februar scheint die Sonne schon 16 Stunden am Tag - länger als in allen anderen Skigebieten der Welt. Ab Mai will es gar nicht richtig dunkel werden. Das Resort ist auch als eines der besten Heliskiing-Plätze weltweit bekannt. Mit durchschnittlich 16 Meter Schneefall liegt Alyeska nur knapp hinter dem Schneemengen-Rekordhalter Mount Baker.

Das Nördlichste: Riksgränsen in Schwedisch-Lappland

Riksgränsen ist das nördlichste Skigebiet der Welt und liegt in Norrbotten in Schwedisch-Lappland an der Bahnstrecke zwischen Kiruna und Narvik. In einer Höhenlage zwischen 522 und 909 Metern erschließen sechs Lifte 17 relativ kurze Pisten. In dieser Lage nahe dem Polarkreis wird es im Mittsommer nicht dunkel, nur zwischen Ende Mai und Mitte August ist das Ressort geschlossen. In der Nähe befindet sich der Ort Abisko, der an dem Südufer des Sees Torneträsk liegt. Dauerhaft wohnen in Riksgränsen gerade einmal 100 Einwohner.

Das Älteste: St. Moritz

Der Schweizer Nobelskiort St. Moritz rühmt sich damit, den Wintertourismus dank einer Wette ins Leben gerufen zu haben. Im Jahr 1864 bot der St. Moritzer Hotelier Johannes Badrutt sechs seiner englischen Sommerbesucher einen verlockenden Deal an: Er lud sie ein, im Winter seine Gäste zu sein und versprach ihnen, sie würden auch im Winter bei Sonnenschein hemdsärmelig auf seiner Terrasse sitzen können. Falls nicht, würde er zusätzlich die Reisekosten von London nach St. Moritz übernehmen. Die Engländer reisten im Frühling braun gebrannt nach Hause und berichteten begeistert von ihren tollen Ferien im winterlichen St. Moritz. Der Wintertourismus war geboren.

Das Südlichste: Cerro Castor in Feuerland

Ausgehend von der Hauptstadt der Provinz Feuerland, Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, besteht die Auswahl zwischen neun Skigebieten, die maximal 36 Kilometer von Ushuaia entfernt liegen. Darunter befindet sich auch das südlichste Skigebiet der Welt, auf 54° 43' südliche Breite und einer Höhenlage zwischen 195 und 1057 Metern - Cerro Castor. Außerdem befindet sich der Skiort inmitten des eindrucksvollen Feuerland-Nationalparks. Diese ausgezeichnete Lage ermöglicht die längste Wintersaison Südamerikas. Das moderne Liftsystem macht die 15 Pisten verschiedener Schwierigkeitsgrade mit insgesamt 17 Pistenkilometern leicht zugänglich.

Das Heißeste: Dubai

Superlative sind Programm in dem arabischen Luxusstaat. Nur logisch also, dass Dubai die größte künstliche Skipiste der Welt vorweisen kann. Die 700 Meter lange Abfahrt befindet sich in der Mall of the Emirates in einer Halle, die auch bei Außentemperaturen von 45 oder 50 Grad Celsius auf winterliches Alpenniveau hinunter gekühlt wird. Einen Dubai Skiclub gibt es auch, die ehemalige deutsche Skirennläuferin Christa Kinshofer war viele Jahre dessen Präsidentin.

Das Kälteste: Sisimiut in Grönland

Die Durchschnittstemperatur in der mit etwas mehr als 5000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Grönlands beträgt minus 15 Grad, aber auch minus 30 Grad sind keine Seltenheit. Damit dürfte dem Skigebiet von Sisimiut der Kälterekord sicher sein. Es gibt einen Schlepplift, drei Pisten und glücklicherweise auch eine Cafeteria zum Aufwärmen.

Das Höchstgelegene: Gulmarg in Indien

Bis vor einigen Jahren galt Chacaltaya in Bolivien als höchstes Skigebiet der Welt. Aber der Gletscher auf 5200 Metern ist mittlerweile völlig verschwunden. Und so rückte Gulmarg im indischen Himalaya auf den Spitzenplatz nach. Die Bergstation liegt auf knapp 4000 Meter, nur 100 Meter höher als die des Kleinen Matterhorns in der Schweiz. Die ausgiebigen Schneefälle machen Gulmarg zu einem Ski- und Snowboard-Paradies für Tiefschneefans. Sehr beliebt ist der etwa halbstündige Aufstieg zum Gipfel des Apharwat (4124 Meter) mit anschließender Powder-Abfahrt.

Das Erleuchtete: Keystone in Colorado

Keystone in den Rocky Mountains von Colorado gehört zum Skiverbund der Vail Resorts und ist als größtes Nachtskigebiet der Colorado Rocky Mountains bekannt. 17 Pisten werden hier nachts hell erleuchtet. Skifahrer können feststellen, dass die Sicht bei Flutlicht besser ist als bei Sonnenschein. Die Höhenlage zwischen 2800 und 4000 Meter sorgt für Schneegarantie ab November bis weit in den April hinein. Der nächtliche Pistenspaß kann nahtlos zum Dinner - unter anderem im höchstgelegenen Gourmetrestaurant Nordamerikas - und ins Nachtleben übergehen.

