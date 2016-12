Tipps für Eiskletterer Der Wasserfall ist gefroren? Hinauf!

Mit Pickel und Steigeisen die Kaskaden eines erstarrten Wasserfalls erklimmen, sich an vereisten Felswänden empor hangeln und dabei die eigenen Grenzen auszuloten: Eisklettern reizt immer mehr abenteuerlustige Wintersportler. Allerdings ist es nicht damit getan, sich die Eisen unter die Schuhe zu klemmen und loszumarschieren. Anfänger sollten sich auf das Abenteuer gut vorbereiten - und die ersten Schritte im Eis am besten zusammen mit einem geübten Kletterer unternehmen.

In den Allgäuer Alpen gilt beispielsweise das Rubihorn bei Oberstdorf als ideales Eiskletterrevier: Während Einsteiger am gefrorenen Abfluss des Gaisalpsees trainieren, finden Könner weiter oberhalb zahlreiche Routen unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade. Die Alpinschule Allgäu vermittelt Anfängern in zwei Tagen die wichtigsten Grundkenntnisse. Die Ausrüstung wird den Teilnehmern gestellt, Basiskenntnisse im Sichern, Trittsicherheit und eine gute Kondition werden vorausgesetzt. So ein Kurs kostet je nach Anbieter und Programm circa 250 bis 350 Euro.

Österreich: Vorhänge aus Eis

Auch im angrenzenden österreichischen Bundesland Vorarlberg weisen Bergführer Interessierte in die Kunst des Eiskletterns ein. Zum Beispiel von Januar bis März im Montafon: Hier dauert das Programm in der Regel von 9 bis 15 Uhr, Theorie und Praxis inklusive Leihausrüstung kosten pro Person 67 Euro.

Im Brandnertal lockt bei Brand das Eisklettergebiet Flurschrofa: Wo sonst das Wasser tosend über die Felsen springt, fordern im Winter bei passendem Wetter (ideal sind Temperaturen um den Gefrierpunkt bis ein paar Grad unter Null) mehr als 30 Routen die Kletterfreaks. Die Region gilt unter Kennern als Prunkstück des Eiskletterns im Westen Österreichs. Die längste Eisroute Österreichs ist der Fallbach-Wasserfall im Bregenzerwald mit 700 Metern Kletterlänge in einer schönen Umgebung.

Bis zu 300 Meter empor ragen die türkisblau glitzernden "Vorhänge" und Eissäulen in den Schluchten um Warth-Schröcken, das wegen seiner Vielzahl an attraktiven Eisfällen ein idealer Standort für Fans dieses Sports ist. Auch Anfänger sind dort bestens aufgehoben: Bei Schnuppertouren lernen sie den richtigen Umgang mit Pickel, Eisschrauben und Steigeisen und machen erste Schritte am Eisfall (Donnerstag bis Sonntag täglich ab 16 Uhr, 50 Euro pro Person).

Vom einstigen Geheimtipp für Eiskletterer zu einem wahren Szene-Mekka hat sich die Pitztaler Bergwelt in Tirol mit ihren zahlreichen Wasserfällen entwickelt. Fallebachfall, Stuibenfall, Taschachschlucht, Eggenstallfall oder der Dorfbach Jerzens bieten abwechslungsreiche Routen für Anfänger genau wie für Kletterprofis.

Ein Top-Event für Kletterfreaks und Interessierte steht diesen Winter in Matrei auf dem Programm. Im dortigen "Eispark Osttirol" findet vom 13. bis 15. Januar 2017 zum zweiten Mal das Osttiroler Eiskletterfestival statt. Das Angebot umfasst Schnupperklettern und kostenlose Workshops mit Extrembergsteiger Steve House ebenso wie Materialtests und einen Speedwettbewerb. Und wer zu dem Termin keine Zeit hat: Der Eispark bietet mehr als 40 Routen für jedes Kletterniveau.

Schweiz: Nachtklettern am Eishang

Ebenfalls ein Paradies zum Eisklettern ist die Region Pontresina im Schweizer Kanton Graubünden. Auch dort reiht sich ein Wasserfall an den anderen, dazu "überlisten" einige Bergführer die Natur, indem sie Steilwände mit Wasser behandeln und so normale Kletterfelsen auch für Eiskletterer zu einer Herausforderung machen. Ein besonderes Erlebnis ist das Nacht-Eisklettern am ausgeleuchteten Eishang.

Ein Tipp für Anfänger ist "Hoschi's Eiswelt" bei Adelboden im Berner Oberland: Direkt neben der Bergstation Engstligenalp befindet sich diese technisch einfache, 35 Meter hohe Eiswand. Eine Herausforderung für kühne Kletterer ist das Eiskletter-Revier in Engelberg in der Zentralschweiz. Vor allem die Schlucht Hundsbachrinne bietet bei entsprechender Witterung gute Möglichkeiten zum Eisklettern.