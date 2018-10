Europas höchstgelegenes Hotel Brummschädel am Elbrus

Wer 100 Euro pro Person für eine Nacht im Hotel zahlt, erwartet dafür gewöhnlich ein paar Annehmlichkeiten: ein Zimmer mit Privatsphäre und eigenem Bad zum Beispiel, eine rund um die Uhr geöffnete Rezeption oder einen Parkplatz. Zumindest erwartet man, am nächsten Tag nach einer erholsamen Nacht erfrischt aufzuwachen.

All das können Gäste im LeapRus 3912 vergessen. Sie schlafen in einem Zwölf-Bett-Saal, der Weg zum Badcontainer führt bei Eiseskälte durch tiefen Schnee, parken kann hier nur der rote 455-PS-Pistenbully, der den Transfer von der "Mir"-Station besorgt. Und morgens klagen die meisten über Kopfschmerzen und Übelkeit - wegen der Höhe.

Es liegt also nicht am Komfort, sondern an der besonderen Lage, warum sämtliche Pritschen in dieser Nacht ausgebucht sind. Das LeapRus im russischen Nordkaukasus, Region Kabardino-Balkarien, ist das höchstgelegene Hotel Europas: 3912 Meter über dem Meer. Drei rotweiße Metallröhren und ein eckiges Klo- und Badmodul schmiegen sich an eine Flanke des Elbrus, des mit 5642 Metern höchsten Gipfels Europas.

ANZEIGE Stephan Orth, Gulliver Theis:

Kaukasus Eine Reise an den wilden Rand Europas NG Buchverlag GmbH; 240 Seiten; 49,99 Euro

Zwei der Röhren beherbergen Schlafräume, in einer befindet sich das Esszimmer. Man fühlt sich hier wie unter den ersten Siedlern auf einem fernen Eisplanet, wie ein Kosmonaut im All. Wie passend, dass die nächstgelegene Sesselliftstation "Mir" heißt.

Am Fenster der Sitzecke im Zwölfer-Schlafzimmermodul sitzt Nikolai Tschernij und löst mit einem grünen Bleistiftstummel Sudoku-Rätsel. Ein nicht untypischer Zeitvertreib für einen 78-Jährigen, weniger großväterlich ist dagegen der Job, von dem er bis heute nicht loskommt: Bergführer. Übermorgen will er wieder einen Gipfelversuch wagen, mit einer Gruppe aus den USA und Australien auf zum Elbrus.

"Nikolai, was macht den Elbrus so besonders?" "Wie bitte?" "Den Elbrus. Was macht ihn besonders?" "Er ist nicht so besonders. Er ist sehr populär jetzt, wegen diesem Seven-Summits-Ding. Ich war schon mehr als 70 Mal oben, allein letzte Saison sechsmal."

Das "Seven-Summits-Ding" ist eine Liste der höchsten Berge der sieben Kontinente. Seit einigen Jahren versuchen immer mehr Bergsteiger, alle zu schaffen, zahlreiche Abenteuerreiseveranstalter helfen dabei. Der Elbrus gilt als eine der weniger riskanten Touren, weil die technischen Schwierigkeiten geringer sind als etwa am Mount McKinley oder Mount Everest. Die dünne Luft allerdings macht vielen zu schaffen.

"Manche Leute trainieren sehr hart, kommen aber trotzdem nicht gut mit der Höhe zurecht. Ich habe damit zum Glück wenig Probleme", sagt Tschernij, der lange Zeit als Ausbilder für russische Extrembergsteiger arbeitete. Er selbst stand auf sechs Achttausendern. "Everest zweimal, Nord und Süd, Kangdschenzönga, Annapurna, Lhotse, Cho Oyu, Shisha Pangma", zählt er auf. "Ich fing damit erst nach dem Ende der Sowjetunion an. Davor war es schwieriger mit dem Reisen. Jetzt ist nur noch Geld das Problem. Okay, Geld und Gesundheit."

Warum tut er sich diese Strapazen an? "Die Renten sind nicht so gut in Russland", sagt er, lacht heiser und wendet sich dann wieder seinem Rätsel zu.

Die anderen Gäste sind allesamt ambitionierte Bergsteiger. Noch bis vor kurzem mussten Gipfelaspiranten mit einfachen Biwakschachteln Vorlieb nehmen, den berühmten "Botschki"-Hütten. Auch sie sind von dosenförmiger Architektur und bunt angemalt, allerdings erheblich weniger komfortabel.

Denn Luxus ist relativ: Auf fast 4000 Meter Höhe, unter hochalpinen Bedingungen, steht das LeapRus, das "Headache Hotel", wie es ein australischer Bergsteiger scherzhaft nennt, weltweit konkurrenzlos da. Vermutlich ist es nur ein Frage der Zeit, bis ein Erlebnisreiseveranstalter auf die Idee kommt, dass eine solche Unterkunft auch ohne Gipfelpläne ein Abenteuer ist - von außerordentlicher Instagram-Tauglichkeit ganz zu schweigen.

Phänomenaler Bergblick

"Es hat Monate gedauert, die Einzelteile per Hubschrauber hierher zu bringen", sagt Maxim, der Hotelbetreiber, während er im Mini-Restaurant Café 3912 das Abendessen auftischt. Der Innenraum sieht aus, als habe einer der besseren Ikea-Designer versucht, in einer entkernten Flugzeugkabine eine platzsparende Wohnmobileinrichtung zu installieren.

Phänomenal ist der Bergblick direkt zum Elbrus-Doppelgipfel an der Frontscheibe, wenn sich einmal für ein paar Minuten die Wolken verziehen. "Wir haben drahtloses Internet, und der Strom wird komplett über Solarzellen auf dem Dach erzeugt", sagt Chef-Kosmonaut Maxim stolz.

Es gibt Frikadellen, Fisch, Reis und Obstsalat auf Designer-Porzellantellern, dazu Schokoriegel, Feigen, Kekse und sieben Teesorten, von Barberry Garden bis Strawberry Gourmet. Die drei Quadratmeter große Küche wird mit äußerster Effizienz genutzt. Vollpension ist im Preis inbegriffen - das immerhin ist großer Luxus, wenn man sich die abgeschiedene Lage vor Augen führt. Einen kulinarischen Tipp hat Maxim für diejenigen, die mit der dünnen Höhenluft nicht zurechtkommen: "Obst essen. Oder nach Hause gehen", sagt er lapidar.

Auf einem Flachbildschirm läuft russisches Staatsfernsehen. Zunächst geht es um das für die Saison ungewöhnlich warme Wetter in Westeuropa und die ungewöhnliche Kälte in Russland, dann um die Ukraine-Krise im Donbass, dann um populäre Internetmärchen über Tiere, die zu Monstern mutieren.

"Hier oben fühle ich mich ganz weit weg von den Problemen und Konflikten der Welt", sagt Maxim, als er beginnt, die ersten Teller abzuräumen.

Der Artikel ist eine erweiterte Version eines Textes aus dem Bildband "Kaukasus" von Stephan Orth und Gulliver Theis; NG Buchverlag GmbH; 240 Seiten: 49,99 Euro.