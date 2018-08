Nordamerika-Umrundung Rekord-Kajakerin Freya Hoffmeister kommt in Alaska an

"Ich bin da!", lautet der Log-Eintrag von Freya Hoffmeister. "Alles Weitere morgen, jetzt zu müde." Die Extrem-Paddlerin aus Husum hat den zweiten Teil ihrer Umrundung Nordamerikas nach eigenen Angaben beendet. Die Schleswig-Holsteinerin will als erster Mensch den nordamerikanischen Kontinent mit einem Kajak umrunden.

Am Dienstagabend um 18.50 Uhr legte die 54-Jährige im Fischereihafen der kleinen Ortschaft Naknek in Alaska die Paddel aus der Hand. Ihr letzter Tag auf See muss anstrengend gewesen sein. Knapp 53 Kilometer gegen den Wind in etwas mehr als neun Stunden legte sie nur mit der Kraft ihrer Arme zurück.

Rund neun Jahre hat Hoffmeister für die gesamte Tour geplant. Ihre Reise hat sie in Blöcke von je drei bis fünf Monaten aufgeteilt. Dazwischen geht es immer wieder zurück nach Husum. Denn "ich habe einen Partner, einen Sohn und zwei Geschäfte, um die ich mich kümmern muss". Hoffmeister betreibt in ihrer Heimat zwei Eisdielen.

Im März 2017 startete die Paddlerin in Seattle ihre Solo-Umrundung Nordamerikas. Im März 2018 begann sie in Pacific City im Bundesstaat Oregon den zweiten Teil. Auf ihrem Blog schrieb sie von Begegnungen mit brütenden Seeadlern und großen Walross-Kolonien - ein Walross habe sie mit seinen langen Stoßzähnen und Schnurrhaaren sogar "angelächelt".

Und immer wieder Bären. Und obwohl sie manchmal zehn Tage lang keinen Menschen traf, Spuren der Zivilisation waren überall. Immer wieder stolperte sie auch an einsamen Stränden über Wohlstandsmüll - von leeren Benzinkanistern bis zu alten Plastikbechern.

Nordamerika ist nicht die erste extreme Reise von Freya Hoffmeister. 2007 paddelte sie in 33 Tagen um Island herum, 2009 dann ihr erster Kontinent in Rekordzeit: Die 18.000 Kilometer um Australien herum schaffte sie in elf Monaten als schnellster Mensch. Und 2011 startete die Geschäftsfrau aus Husum als erster Mensch überhaupt die Umrundung Südamerikas. Für die 27.000 Kilometer und 13 Länder brauchte sie 30 Monate.

"Ich bin eine Sportlerin, und keine Abenteurerin", sagt sie. Doch Abenteuer kommen bei den außergewöhnlichen Reisen der Extrem-Paddlerin von selbst - auch lebensgefährliche. Im Mündungstrichter des Amazonas wurde sie zum Beispiel von der gefürchteten "Pororoca"-Welle überrascht und aus ihrem Kajak herausgespült. Die Tidewelle erreicht im Extremfall bis zu fünf Meter Höhe und ist an Engstellen bis zu 65 km/h schnell.

Bei der Umrundung von Kap Hoorn kämpfte Hoffmeister bei vier bis fünf Meter hohen Wellen gegen einen schweren Sturm mit Orkanböen an, der sie in die Antarktis zu treiben drohte. Auf ihrer Australien-Tour wurde ihr Seekajak immer wieder Haien angegriffen. Einmal fand sie einen riesigen Kieferabdruck samt Haizahn am Heck, wie sie SPIEGEL ONLINE berichtete.