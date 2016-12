Zürich-Lugano Gotthard-Basistunnel nimmt Regelbetrieb auf

Premiere im europäischen Reiseverkehr: An diesem Sonntag wird der erste reguläre Personenzug durch den neuen Gotthard-Basistunnel fahren. Der Eurocity EC 11 soll am Sonntag um 6.09 Uhr im Hauptbahnhof von Zürich losfahren und um 8.17 Uhr in Lugano an der Alpen-Südseite eintreffen.

Er wird maximal mit Tempo 200 unterwegs sein - erst später sollen in dem 57 Kilometer langen Tunnel 250 km/h erlaubt sein, so hat es das Bundesamt für den Verkehr verfügt. Die Strecke verläuft durch die Schweizer Alpen - von Erstfeld im Norden bis nach Bodio im südlichen Kanton Tessin.

"Mit dem neuen Fahrplan verkürzen sich die Fahrzeiten für Reisende aus Deutschland in Richtung Südschweiz", erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB). Je nach Zielort brauchen Fahrgäste dann rund 30 bis 40 Minuten weniger. Ende 2020 könnte es eine ganze Stunde Ersparnis sein, wenn der 15 Kilometer lange Ceneri-Tunnel als wichtiges Verbindungsstück nach Süden fertig ist.

Ein paar Beispiele für die schon anfangs geplante Zeitersparnis:

Die Strecke von Basel nach Lugano dauerte nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen bislang rund 3 Stunden und 40 Minuten. Mit dem neuen Fahrplan sind es etwa 30 Minuten weniger.

Auch den Lago Maggiore können Reisende nach DB-Angaben rund 30 Minuten schneller erreichen, wenn sie über Locarno fahren.

Und wer nach Bellinzona im Tessin will, braucht mit dem Zug durch den neuen Tunnel rund 40 Minuten weniger.

Insgesamt sind es rund 50 Personenzüge, die künftig jeden Tag durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt düsen werden. Im Zwei-Stunden-Takt werden der EC Zürich-Mailand, der IC Zürich-Lugano und der IC Basel-Lugano verkehren. Zudem soll 2018 eine tägliche Direktverbindung Frankfurt-Mailand eingerichtet werden.

Nach 17 Jahren Bauzeit ist der Gotthard-Basistunnel am 1. Juni eröffnet worden. 2400 Beschäftigte waren in Spitzenzeiten tätig, gearbeitet wurde rund um die Uhr in drei Schichten. Für die beiden einspurigen Hauptröhren sowie die Sicherheits-, Belüftungs- und Querstollen wurden insgesamt 28,2 Millionen Tonnen Material aus dem Gestein gebrochen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 23 Milliarden Franken (umgerechnet 21,5 Milliarden Euro).

Güterverkehr könnte sich bis 2030 verdoppeln

Die flache Anfahrt zum Gotthard-Basistunnel ist dessen größter Vorteil: Sie erlaubt im Unterschied zur historischen Bergstrecke längere Züge mit größerem Gewicht, weniger Loks und kürzere Fahrzeiten. Besonders der Güterverkehr wird davon profitieren. Eine erheblich höhere Zahl an Zügen wird nun die Alpen durchqueren können. Statt bisher 180 Güterzüge pro Tag können es künftig bis zu 260 sein.

Mehr als eine Milliarde Tonnen Fracht sind pro Jahr auf dem Schienenkorridor von Rotterdam an der Nordsee bis Genua am Mittelmeer unterwegs. Laut Prognosen wird sich dieses Volumen bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Entsprechend weniger Lastwagen auf den Alpentransitstrecken würden gebraucht.

"Das wird erst in einigen Jahren in vollem Umfang spürbar werden", sagt Artin Adjemian, Verkehrsexperte bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim. Noch seien wichtige Zubringerstrecken im Südwesten Deutschland überlastet. "Da gibt es noch einige Baustellen."

Bei der Eröffnungsfeier für den Basistunnel, dem eine halbjährige Testphase mit rund 5000 Güter- und Personenzügen folgte, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel schon gesagt: "Wir wissen, dass wir verspätet sind." Die Bundesrepublik sei durch die Eröffnung aber angespornt. Bereits heute fahren rund die Hälfte der alpenquerenden Transporte der Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo durch die Schweiz, wie ein Bahnsprecher berichtet.