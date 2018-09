Griechenland Fährenstreik lässt Urlauber auf Inseln stranden

In Griechenland sind wegen eines Streiks der Seeleute die Fähren den zweiten Tag in Folge nicht ausgelaufen. Auch am Dienstag bleiben Inseln, die keinen Flughafen haben, damit praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Wie die Hafenpolizei mitteilte, pendelten lediglich einige kleinere Schiffe zwischen den Inseln der Ägäis.

Der Fährverkehr ist seit Montagmorgen weitgehend lahmgelegt. Die Seeleute fordern Lohnerhöhungen von mindestens fünf Prozent, wie ihre Gewerkschaft mitteilte. Die Reedereien seien bereit, ein Prozent mehr Lohn ab sofort und ein weiteres Prozent vom 1. Januar 2019 an zu zahlen, teilte der Verband der Reeder der Fähren mit.

Dies lehnte die Gewerkschaft ab und kündigte am Montagnachmittag an, dass der zunächst auf 24 Stunden angelegte Streik bis Mittwochmorgen um 6 Uhr wegen der "nicht konstruktiven Haltung der Reeder" verlängert werde.

Anfang September machen noch viele Touristen Urlaub in Griechenland. Zudem kehren Zehntausende mehrheitlich einheimische Touristen aus ihrem Urlaub auf den Inseln zurück in die Ballungszentren.

Die Reedereien hatten die Reisenden schon in der vergangenen Woche informiert und vorsichtshalber keine Tickets für Montag ausgegeben. Am Sonntag waren zusätzliche Fähren eingesetzt worden, um den Inselbesuchern und Einheimischen vor dem Streik die Reise aufs Festland zu ermöglichen.

Der Branchenverband SEEN erklärte, der Ausstand habe zu "ernsten Problemen" geführt. Touristen säßen auf abgelegenen Inseln fest und hätten keine Möglichkeit, ihre gebuchten Flüge nach Hause anzutreten. Hotels bekamen die Auswirkungen des Streiks durch Stornierungen zu spüren, außerdem gelangten wichtige Lieferungen nicht zu den Inseln.