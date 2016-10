Andalusien Spaniens Weißheit

Kalk ist die älteste aller Klimaanlagen, wenn man so will: Schon sehr früh entdeckten die Bewohner heißer Landstriche, dass sich die Temperatur im Inneren ihrer Häuser erträglicher halten lässt, wenn man die Wände weißt.

In wohl keiner Region Europas war das nötiger als im Inland Andalusiens. Spaniens äußerster Südwesten ist die heißeste Region des Kontinents. Im Sommer steigt das Thermometer regelmäßig satt über 40 Grad Celsius, und das bei minimaler Luftfeuchtigkeit. Stemmte sich der Mensch nicht mit Bewässerung und Landwirtschaft dagegen, wäre der Landstrich längst eine Wüste.

Aber das ist Andalusien nicht, ganz im Gegenteil: Kulturell wie landschaftlich ist Andalucía vielleicht Spaniens reichste Region. Geldlich gesehen gilt das allerdings nicht. Zwar drängen sich an der Küste die reichen Touristenorte und mondänen Yachthäfen, im Inland aber ist Andalusien eine der ärmsten Regionen Spaniens. Die Arbeitslosigkeit ist besonders hoch und treibt vor allem die Jungen in die Städte.

Denn selbst am Tourismus, Andalusiens wichtigster Einnahmequelle, hat das Inland wenig Anteil. Erst jetzt im Herbst beginnt die Saison der "Weißen Dörfer", der Pueblos Blancos. Erst die Nachsaison ist die Hauptsaison des Hinterlands.

Essen, Wandern, Entdecken

Kein Wunder. Es sind nicht nur die angenehmeren Temperaturen um 20 Grad, die die Erkundung der Dörfer und gebirgigen Naturparks nun zum Genuss machen. Auch das kulturelle Leben blüht nun auf.

Es ist die Zeit der letzten Weinlese, der Hunderennen, Erntefeste, Corridas und heiligen Festumzüge. Viele der Dörfer leben von Wein, Oliven- und Sonnenblumenöl, von Mandeln und der Ziegenkäseproduktion. Essen und Trinken genießen einen entsprechenden Stellenwert. Der andalusische Poyoyo gilt als bester Ziegenkäse, den man in Spanien probieren kann.

Vor allem aber sind die Pueblos Blancos und ihr Umland Orte, die man nun im Herbst erwandern und erkunden kann. Selbst am Fuße der Sierra Nevada wird es nie richtig kalt: Auf Europas zweithöchster Gebirgskette mag sich der Schnee türmen, im Tal aber fällt das Thermometer selbst im Winter selten unter 10 Grad. In den Ebenen und an der Küste herrscht bei Minimum 17 Grad quasi ewig Frühling - wärmer ist es in Spanien im Winter nur auf den Kanaren.

Besonders für Fotografen ist Andalusien ein Traum. Das Kalkweiß der Gebäude ist eine Kontrastfläche, vor der jede andere Farbe erstrahlt. Das sind Bilder wie aus Spaniens Vergangenheit, als Andalusien noch maurisch war, Al-Andalus hieß und Moschee neben Kirche stand.

Der Reuters-Fotograf Marcelo del Pozo hat sich dort Ende September 2016 umgesehen. Die Bilder, die er mitgebracht hat, machen deutlich: Ursprünglicher ist Spanien kaum noch zu haben.