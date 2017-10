Reise-Bestseller "Hotel Laguna" "Was hat man davon, den Hotelrezeptionisten anzubrüllen?"

Immer weiter hinaus ins Blau des Mittelmeer schwimmt der Vater. Auf dem Rücken sein vierjähriger Nichtschwimmer-Sohn. Die Mutter derweil, keineswegs beunruhigt über das Unterfangen, liegt mit einem Campari in der Hand entspannt auf dem Handtuch.

Jahrzehntelang hat Gorkow, Jahrgang 1966, nicht mehr an diese Wassertouren mit seinem inzwischen verstorbenen Vater Rudolf gedacht. Im Sommer 2015 ist die Erinnerung plötzlich wieder da. Als Gorkow nach über 30 Jahren mit den Füßen im warmen Sand am Strand von Canyamel steht - in der Bucht seiner Kindheit.

Aus dieser Rückkehr und einem weiteren dreimonatigen Aufenthalt ist ein über 300 Seiten kluger Bestseller geworden, der zwar an einem überschaubaren Ferienort im Nordosten Mallorcas spielt, aber doch viel weiter reicht.

Gorkows "Hotel Laguna" erzählt von Familie, den Menschen unseres Lebens, Sehnsüchten und vom Ferienmachen damals und heute. Und wie kompliziert wir uns Letzteres oft machen. Denn sich selbst hat man immer im Gepäck. Und oft ist eben kein Rücken da, den man umfassen kann. Und der einen hinausträgt ins weite, blaue Urlaubsglück.

"Ich wusste nicht, dass man das Freiheit nennt, dazu war ich zu klein", schreibt Gorkow, preisgekrönter Reporter und Seite-3-Chef der "Süddeutschen Zeitung" über die Schwimmtouren in den Siebziger Jahren mit seinem Vater. "Er wusste es sicher und heute denke ich, dass er auch wusste, dass ich mich eines Tages an diese Ausflüge über das Meer erinnern würde, allein mit ihm."

Man muss kein Mallorca-Fan sein, um den Gorkows aus Meerbusch-Büderich bei Düsseldorf gern beim Urlauben zuzusehen. Und natürlich ist auch in dieser Familie - in welcher ist es das schon - nicht alles eitel Sonnenschein. Was die Eltern Gorkow, anders als die urlaubende Digitalgesellschaft heute, aber bestens beherrschten: sich im Urlaub zu zerstreuen. "Zerstreuung ist die schönste Form der Trance. Wer sich zerstreut wie Sand, entlässt seine Teilchen aus dem genervten Ganzen", erklärt Gorkow diesen beneidenswerten Zustand.

Wie schwer der zu erreichen ist, kann der Autor, inzwischen 51 Jahre alt, während seines Canyamel-Comebacks quasi täglich besichtigen. Seine Wortpfeile treffen Familien, deren Mitglieder beim Essen nicht miteinander reden, sondern in ihrem jeweiligen Smartphone-Kosmos versunken sind. Paare, die sich auf dem Weg an die herrlichsten Strände angiften. Urlauberinnen, die beim Postkartenkauf im Zeitungskiosk (10 Stück (!) à 40 Cent) einen Mengenrabatt verlangen.

Ertappt fühlt man sich selbst natürlich auch immer ein bisschen. Etwa, wenn Gorkow sich jene deutsche Großstädter vorknöpft, die die schönsten Naturbadestrände der Insel bevölkern und gentrifizieren und nachher Letzteres beklagen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Gorkow, wer drei Monate in einem Hotel auf Mallorca verbringt, blick tief in die Urlauberseele. Die scheint heutzutage leicht angespannt. Was können wir von der Generation der Eltern in punkto Entspannung lernen?

Gorkow: Sie gingen anders ans Urlauben heran. Durch die existentiellen Kriegserfahrungen waren sie fest entschlossen, den Urlaub unbedingt als etwas Schönes zu begreifen. Unter der Sonne am Meer zu liegen, war für sie ein unvorstellbar paradiesischer Zustand. Niemals wäre es ihnen in den Sinn gekommen, sich über einen harten Duschstrahl im Hotel aufzuregen oder sich nachts vom Geräusch der Wellen gestört zu fühlen. Inzwischen ist Urlaub alltäglich geworden. Und unsere Alltagskultur ist nunmal eine des Verdrusses und der Klage.

SPIEGEL ONLINE: Man kann aber auch auf dem Standpunkt stehen: "Ich gebe für meinen Urlaub viel Geld aus, deshalb will ich, dass alles stimmt."

Gorkow: Was hat man davon, übellaunige Kommentare auf Internetportalen zu hinterlassen oder den Hotelrezeptionisten anzubrüllen, während draußen der Strandtag vorüberzieht? Meine Überzeugung ist: Glück generell, auch Urlaubsglück, kann man nicht planen. Und ganz sicher passt kein Glück der Welt in ein Hotelbewertungsportal.

SPIEGEL ONLINE: Das große Urlaubsglück Ihrer Kindertage lag auf dem Rücken Ihres schwimmenden Vaters. "Womöglich bin ich ihm als Kind nie näher gekommen als in der Bucht von Canyamel", schreiben Sie in Ihrem Buch.

Gorkow: Heutzutage wären solche Ausflüge mit einem Kind, das nicht schwimmen kann, unvorstellbar. Niemals hätte ich gewagt, mit meiner eigenen Tochter soweit hinaus zu schwimmen. Man stelle sich den Aufruhr am Strand vor! Auch meine Frau wäre außer sich.

SPIEGEL ONLINE: Ihre heute 89-Jährige Mutter hingegen lag damals locker am Strand. Sich um die Sicherheit weniger Sorgen zu machen, ist das auch so ein Generationending?

Gorkow: Meine Mutter hat sich damals überhaupt nichts Schlimmes gedacht. Sie freute sich darüber, dass Vater und Sohn zusammen sein konnten. "Papa war doch ein guter Schwimmer", sagt sie noch heute. Was gewesen wäre, wenn mein kettenrauchender Vater auf See eine Infarkt bekommen hätte? Die Frage hat sich nicht gestellt, was auch daran liegen könnte, dass meine Eltern zuvor andere Sachen überlebt hatten als eine kleine Wasserreise mit einem Kind auf dem Rücken.

SPIEGEL ONLINE: Im Verlauf der Wochen wird Ihnen ein Mallorquiner zum guten Freund, der auch dem Leser sehr ans Herz wächst: der Chefrezeptionist des Hotel Laguna Xisco Pico. Grundsätzlich mag er die Deutschen, findet uns aber auch ein bisschen verrückt. Warum?

Gorkow: Er ist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Seine Beobachtungsgabe ist phänomenal. Er hat uns besser verstanden als wir uns. Zum Beispiel war er völlig fassungslos, als ich ihm an einem bewölkten Sommertag eröffnete, dass ich mit meiner Frau und Tochter einen Ausflug in die Drachenhöhlen in Porto Cristo machen will.

SPIEGEL ONLINE: Was ist verkehrt daran, im Urlaub, nicht nur am Strand zu liegen, sondern etwas unternehmen zu wollen?

Gorkow: Das habe ich Xisco auch gefragt. In seinen Augen machen wir uns im Urlaub viel zu viel Druck. Und - was soll ich sagen - der Ausflug in die erwartungsgemäß überfüllten Höhlen blieb dann auch unser einziger Familienausflug zu einer touristischen Attraktion.

SPIEGEL ONLINE: Begeistert hingegen waren Sie von der Inselhauptstadt Palma.

Gorkow: Für mich eine der herrlichsten Städte in Südeuropa. Nicht einmal in der Hauptsaison empfinde ich hier das venedig- oder florenztypische Überfüllungsgefühl.

SPIEGEL ONLINE: Wenn Xisco Pico uns einen Rat für den nächsten Urlaub geben könnten, wie würde dieser lauten?

Gorkow: Ganz klar: Macht nicht immer so ein unglückliches Gesicht und entspannt euch! Das klingt so leicht, ist es aber eben nicht.

SPIEGEL ONLINE: Wie geht er denn, ein wirklich entspannter Urlaub, egal ob auf Mallorca oder anderswo?

Gorkow: Ein guter Urlaub ist keine Pause vom Leben. Sondern eine Einstellung zum Leben.