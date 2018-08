Kinderfreies Hotel am Wolfgangsee "Ich mache keine Ausnahmen"

Ein Lokal auf Rügen hat in dieser Woche entschieden: Ab 17 Uhr sind Kinder unter 14 Jahren unerwünscht. "Restaurant sperrt Kinder aus" und "Kinder müssen draußen bleiben", titelten Medien bundesweit. Roland Ballner kann diese Aufregung nicht nachvollziehen. Der 51-Jährige ist Inhaber eines Vier-Sterne-Hotels am Wolfgangsee in Österreich - und hat bereits 2005 entschieden, Kinder in seinem Haus erst ab zwölf Jahren zuzulassen.

Zur Person Roland Ballner

SPIEGEL ONLINE: War das eine gute Entscheidung?

Ballner: Ja, auf jeden Fall. Die Ankündigung hat damals einen Medien-Tsunami ausgelöst. Die Berichterstattung war zwar überwiegend negativ, aber natürlich auch eine super PR. Ich hätte es mir nie leisten können, so viel Geld für Werbung auszugeben. Aus Marketing-Sicht war es ein Selbstläufer. Und die Reaktionen der Kunden fielen zu mehr als 80 Prozent positiv aus.

SPIEGEL ONLINE: Gab es einen konkreten Anlass für Ihre Entscheidung?

Ballner: Ich werde im deutschsprachigen Raum gerne als Pionier dargestellt. Aber eigentlich war es eher Zufall. Ich kannte das Prinzip der "No Children Policy" aus dem Ausland. Wir hatten damals für viel Geld renoviert und umgebaut - und es gab einige Vorfälle. Einmal wurde zum Beispiel eine helle Ledercouch komplett mit Kugelschreiber beschmiert. Die Reaktion der Eltern: "Sind halt Kinder" und "Selbst Schuld, wenn man so teure Möbel da reinstellt".

Hotel Cortisen am See Innenansicht des Hotels

SPIGEL ONLINE: Haben Sie Ihr Konzept seitdem verändert?

Ballner: Nein. Ich mache auch keine Ausnahmen. Ich hatte am Anfang erwartet, dass das Publikum im Hotel eher älter wird. Doch die Hauptklientel sind inzwischen junge Eltern Anfang 30. Sie wollen sich bei uns ein paar ruhige Tage gönnen, wenn die Kinder alt genug sind, um auch mal bei Oma und Opa zu übernachten.

SPIEGEL ONLINE: Fallen die Reaktionen auf das kinderfreie Hotel anders aus als damals?

Ballner: Heute ist das eigentlich kein großes Thema mehr. Es gibt inzwischen so viele Hotels und Restaurants, die sich ähnlich positioniert haben. Die letzte negative Reaktion ist schon ein paar Jahre her. Ich bin ja auch kein Kinderhasser, sondern biete lediglich ein Produkt an, für das es eine Nachfrage gibt. Und für Familien mit Kindern gibt es auch tolle Hotels im Salzkammergut.