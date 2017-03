EU-Bahnticket für 18-Jährige Interrail für alle? Darum geht's

Die Idee fand sofort Anklang. Im September 2016 griff Manfred Weber (CSU), Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, den Vorschlag zweier Berliner Aktivisten auf: Alle Europäer sollen zum 18. Geburtstag ein kostenloses Interrail-Ticket bekommen, um die EU kennenzulernen. Kurz nach dem britischen Brexit-Votum schien die Idee verlockend, sie stieß quer über alle Fraktionen auf ein positives Echo.

Die EU-Kommission aber äußerte schnell Zweifel an der Finanzierbarkeit des Projekts - und die sollen sich nun erhärtet haben. 2,3 Milliarden Euro würde es kosten, allen 18-Jährigen ein Interrail-Ticket zu schenken, hieß aus Kreisen der Kommission, die damit einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen" bestätigte. Das sei viel zu teuer, um das Vorhaben umzusetzen.

Ein Haupthindernis sieht die Kommission im enormen bürokratischen Aufwand für das Gratis-Ticket. So gebe es Unterschiede bei den Buchungssystemen in den EU-Ländern. Bei einem Programm der Kommission müsse jedoch sichergestellt werden, dass alle den gleichen Zugang zu den Fahrkarten haben. Auch sei es schwierig, nur ein Verkehrsmittel - nämlich die Bahn - zu bezuschussen, während andere leer ausgingen.

Zuschüsse für Reisen innerhalb der EU

Am Montag will die Kommission ihre alternativen Pläne vorstellen. Sie sehen wie bereits angekündigt vor, einen kleinen Teil jener 50 Millionen Euro des "Erasmus plus"-Programms abzuzweigen, um Jugendlichen das Reisen in der EU zu erleichtern. Die Rede ist nun von einem Volumen von 2,5 Millionen Euro - einem Tausendstel der Maximalkosten für das Gratis-Ticket. 5000 und 7000 Jugendliche sollen damit Zuschüsse von 350 bis 500 Euro für Reisen innerhalb der EU bekommen.

Weber beharrt jedoch auf seinem Vorschlag. "Das Interrail-Ticket für alle 18-Jährigen bleibt auf der Tagesordnung", twitterte der EVP-Fraktionschef. Was EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc am Montag vorstellen werde, sei lediglich ein Pilotprojekt. Das "Hauptprojekt" starte erst 2018.

Derzeit liefen intensive Gespräche mit der Kommission und Bahnbetreibern, hieß es aus Kreisen der EVP-Fraktion. Für das kommende Jahr wolle man eine größere Summe für das Interrail-Ticket bereitstellen. Die Kostenrechnung von 2,3 Milliarden Euro sei zudem völlig unrealistisch. Sie gehe davon aus, dass alle 18-jährigen EU-Bürger auf einen Schlag das Interrail-Ticket nutzen würden. Experten-Schätzungen gingen dagegen von anfänglichen Kosten von nur 100 Millionen Euro aus, die dann allmählich zusammen mit den Nutzerzahlen steigen würden.

Derzeit nutzen nach Angaben der Kommission jährlich rund 300.000 Kunden Interrail; die Ticketpreise für den international gültigen "Global Pass" liegen zwischen 206 und 493 Euro.