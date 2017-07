Urlaubsplanung Die besten Reisetipps für Italien

Immer guter Espresso, immer guter Wein und natürlich immer gutes Eis - wenn es ums Kulinarische geht, ist Italien ein Traumziel, keine Frage. Zwischen Frühstücks-Panini und Pizza Capricciosa kann man sich dann die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Denn die ist in Italien in den Sommermonaten im Dauereinsatz.

So schön es für die einen ist, den ganzen Tag am Strand zu liegen, so furchtbar langweilig klingt es für die anderen. Macht nichts, denn für Bewegungsfanatiker hat das Mittelmeerland mindestens genauso viel zu bieten. Angefangen im Norden, wo die markanten Zinnen der Dolomiten in den Himmel ragen: Mehrtägige Wandertouren führen durch die traumhafte Gebirgslandschaft. An den markanten Felstürmen führen meterlange und spektakuläre Kletterrouten empor.

Nicht ganz so hoch gelegen, aber trotzdem bergig liegt rund hundert Kilometer weiter südlich das Outdoor-Mekka am Gardasee. Nach Arco kommen sie alle: Kletterer, Mountainbiker, Läufer, Segler und Surfer. Am Ufer des 370 Quadratkilometer großen "Lago di Garda" kommt mediterranes Feeling auf.

Wer ans richtige Meer will, fährt ein Stück weiter - und setzt beispielsweise von Neapel mit der Fähre auf die Mittelmeerinseln Sardinien oder Sizilien über. Auf letzterer gibt es derzeit ein Naturspektakel zu bewundern: Der höchste Vulkan Europas, der Ätna, brodelt seit einigen Wochen und stößt immer mal wieder Rauchsäulen aus. Nachts kann man die glühend heiße Lava den mächtigen Berg hinunterlaufen sehen.

Wem das alles zu aktiv ist, der bleibt lieber in den Städten - lässt sich von Gondolieres in Venedig durch die Kanäle fahren oder spaziert in Rom durch die verwinkelten Gassen mit den bunten Häusern. Am weltberühmten Trevi-Brunnen angekommen, ist es ratsam, der Versuchung zu widerstehen, zur Abkühlung die Füße ins Wasser zu halten. Denn das kann teuer werden.

Sportler, Kunstliebhaber, Feinschmecker: "Bella Italia" bietet etwas für jeden. Hier haben wir Ihnen einige Geschichten aus dem Archiv zusammengestellt, die bei der Urlaubsplanung hilfreich sein können.

