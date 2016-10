Konflikt um London-Heathrow Theresa May und die dritte Startbahn

Gerade mal 100 Tage ist Theresa May im Amt - und schon muss die britische Premierministerin zurückrudern. Dabei geht es nicht um den Brexit. Mehrere Minister setzen May wegen des geplanten Ausbaus des Flughafens Heathrow unter Druck. Mindestens ein prominenter Tory-Abgeordneter droht gar mit Rückgabe seines Parlamentssitzes.

Seit 25 Jahren wird um die Erweiterung der Flughafen-Kapazitäten in London gestritten. Im Juli vergangenen Jahres sprach sich eine unabhängige Regierungskommission für den Ausbau in London-Heathrow aus - der damalige Bürgermeister und jetzige Außenminister Boris Johnson dagegen lehnt ihn strikt ab. Eine Abstimmung im Parlament sollte diese Woche die Entscheidung bringen.

Dass May den Bau einer dritten Startbahn für Europas größten Flughafen (75 Millionen Passagiere jährlich) favorisiert, gilt als offenes Geheimnis. Doch der Widerstand in den eigenen Reihen erwischte sie auf dem falschen Fuß - es ist die erste Revolte gegen die Neue in Downing Street. Ihre Reaktion: Das Parlamentsvotum ließ sie abblasen - nächste Woche will die Regierung nun eine Art Empfehlung abgeben.

In einem Schreiben an ihre Kabinettsmitglieder gibt die ansonsten so eiserne Lady ihren Widersachern praktisch freie Bahn. Sie hätten "außergewöhnliche und begrenzte" Freiheiten, ihre Empfehlung zu kritisieren, schreibt May - nur eine Kampagne gegen sie führen dürfen die Startbahn-Gegner nicht. Das erinnert ein wenig an die Freiheiten, die Mays Vorgänger, David Cameron, seinen Ministern in Sachen Brexit zugestanden hatte - am Ende gewannen die EU-Gegner die Schlacht.

Airlines wollen die Startbahn, Anwohner nicht

Der Ausbau von Heathrow - oder eines anderen Londoner Flughafens - ist dringend notwendig: Der Airport zu 99 Prozent ausgelastet, Verspätungen sind an der Tagesordnung. Auf 23,6 Milliarden Pfund (26,4 Milliarden Euro) werden die Kosten für Bau der Startbahn samt besserer Verkehrsanbindungen veranschlagt. Vor allem die großen Fluggesellschaften sind für die dritte Startbahn, ebenso die britische Wirtschaft. Heathrow gilt als "Airport Number one", die beste Airport-Adresse am Ort, nicht allzu weit weg von London, mit einer Expressbahn bequem erreichbar.

Doch die Nachteile sind erheblich: Fast 800 Häuser müssten für den Ausbau abgerissen werden, mehrere Hunderttausend Anwohner müssten mehr Lärm ertragen. Experten rechnen mit jahrelangen Protesten von Anwohnern, einschließlich unkalkulierbarer juristischer Grabenkämpfe.

Die Alternative heißt Gatwick. Hier wird der Bau einer zweiten Runway plus Verkehrsanbindung auf lediglich knapp acht Milliarden Pfund veranschlagt - ein Drittel der Kosten für Heathrow. In Gatwick müssten auch weitaus weniger Häuser weichen, werden deutlich weniger Proteste und Verzögerungen erwartet. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan ist für Gatwick.

Der Nachteil: Die großen Airlines betrachten Gatwick mit Skepsis, zu weit weg von London. Tatsächlich liegt Gatwick fast auf halbem Wege nach Brighton, längst nicht so schnell erreichbar wie Heathrow. Nicht ganz unwichtig: Gatwick hat ein Imageproblem, Business-Reisende rümpfen mitunter die Nase, sehen Gatwick beinahe als Billig-Airport.

Drohungen aus den eigenen Reihen

Das Problem, das alles so richtig vertrackt macht: Mehrere Minister und Tory-Abgeordnete haben ihre Wahlkreise in der Umgebung Heathrows - neben Johnson etwa Bildungsministerin Justine Greening und der Abgeordnete Zac Goldsmith, der unlängst bei den Londoner Bürgermeisterwahlen unterlegen war.

Goldsmiths Drohung ist besonders brisant: Er will bei einer Entscheidung für Heathrow seinen Sitz im Unterhaus zurückgeben - bei dann anstehenden Neuwahlen droht er gar unter der Hand, als unabhängiger Kandidat anzutreten. Mays geschmeidige Reaktion: Die endgültige Entscheidung wird erst mal verschoben - was ebenfalls Proteste hervorruft.