Streik Lufthansa streicht Dienstag und Mittwoch 1700 Flüge

Der erneute Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bei der Lufthansa betrifft laut dem Unternehmen rund 180.000 Passagiere. Am Dienstag fallen 816 Kurzstreckenflüge aus, am Mittwoch 890 Flüge auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke, wie das Unternehmen mitteilte. Damit müssten am Dienstag rund 82.000 und am Mittwoch etwa 98.000 Fluggäste umplanen.

Die Fluggesellschaft veröffentlichte für beide Tage einen Sonderflugplan und rief Kunden auf, sich auf der Internetseite LH.com über den Status ihres gebuchten Flugs zu informieren. Auch bei der kostenlosen Hotline 0800-8506070 gebe es Rat. Flüge der Lufthansa-Billigtöchter Eurowings und Germanwings sowie der Konzerngesellschaften AUA, Swiss, Brussels und Air Dolomiti würden erneut nicht bestreikt, hieß es weiter.

Wegen der Arbeitsniederlegungen der Piloten hatte die Lufthansa bereits in der vergangenen Woche 2800 Flüge streichen müssen. Die Vereinigung Cockpit hatte Ausstände von Mittwoch bis Samstag organisiert. Zusammen mit den weiteren zwei Streiktagen diese Woche seien insgesamt mehr als eine halbe Million Passagiere betroffen, teilte Lufthansa mit.

Das Unternehmen ging am Montag erneut gerichtlich gegen die Streiks vor. Das Arbeitsgericht München wies nach Angaben der Vereinigung Cockpit den Antrag auf einstweilige Verfügung jedoch in erster Instanz ab.

Eine mündliche Verhandlung habe es nicht gegeben, sagte ein Cockpit-Sprecher zu Reuters. Ob die Lufthansa in Berufung geht, war zunächst nicht zu erfahren. Vergangene Woche war das Unternehmen vor Gericht mit einem Antrag auf Streikstopp gescheitert.