Unwetter auf Mallorca Was Urlauber wissen müssen

Heftige Regenfälle haben am Dienstag Überschwemmungen im Osten Mallorcas verursacht, viele Menschen verbrachten die Nacht in Notunterkünften. Mindestens zehn Menschen starben, ein deutsches Paar wird auch am Donnerstag noch vermisst. Am schwersten betroffen waren die Ortschaften Sant Llorenç des Cardassar, S'Illiot und Arta rund 60 Kilometer östlich von Palma.

Mittlerweile müssen Urlauber auf der Baleareninsel aber kaum noch mit Einschränkungen rechnen. Ein Überblick: