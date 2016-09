Angeln auf Fünen: 1000 Würfe und (k)ein Halleluja

Es ist, nun ja, ziemlich kühl, da unten herum. Ich habe mich in eine Wathose gezwängt, wasserfeste Stiefel übergestülpt und meine ersten Schritte auf die begehrte Trophäe zugemacht: Meerforellen.

Über glitschige Steinen bin ich ins kalte Ostseewasser gestolpert, bis mir die Wellen fast über die Latzhose gegen die Brust schwappten. Der Wasserdruck presst mir den kalten Gummi gegen Beine und Bauch. Oben herum pustet mir der Wind feine Gischt ins Gesicht und die Lippen schmecken nach Salz und Fisch.

"Die Meerforelle ist der Fisch der 1000 Würfe", sagt Martin Lerkenfeld Jensen vom Netzwerk "Meerforelle Fünen". 1000 Würfe? Ja, der Angler muss den Köder - Blinker oder Fliege - tausendmal auswerfen, um einen Biss zu haben.

Das allerdings gilt nur, wenn man auch weiß, wo der Raubfisch sich gerade aufhält. Ob Langø oder Enebaeodde - zwischen September und bis weit in den November hinein jagen die Meerforellen zwischen den Tangfeldern dicht an den Stränden, stehen an Muschelbänken oder Steinriffen.

Dort heißt es werfen: Der Blinker wird eingeholt, bis nur ein kurzes Stück Angelschnur von der Rutenspitze herabhängt. Dann die Schnur zwischen den Ösen mit dem Fingern fixieren, den Bügel an der Rolle lösen, ausholen, im richtigen Moment die Schnur loslassen - und schon sirren Blinker oder Wobbler in hohem Bogen in die dunkelgrüne See.

Anschließend holt der Angler den Köder langsam und mit leicht ungleichmäßigen Bewegungen wieder ein, damit die Meerforelle glaubt, leichte Beute machen zu können. Nach jedem Wurf geht man ein paar Meter weiter. Kleines Rechenexempel: Nach 1000 Würfen von 50 Metern hat der Angler den Köder 50 Kilometer weit durchs Wasser gezogen. Aber: "Viele kurze Würfe sind erfolgreicher als wenige lange Würfe", weiß der "Meerforellen-Führer - Fünen, Langeland und Aerö".

Man angelt am besten mit einem erfahrenen Guide

Wow, an meiner Angel zuckt es. Ich ziehe an, die Rute biegt sich. Langsam kurbele ich an der Rolle. Mein Blick ist auf die Wasseroberfläche gerichtet. Dort taucht mein Fang langsam auf, ein großes Büschel Seegras. Na toll! Trotzdem, ich finde Gefallen am meditativen Tun. Und vielleicht... Schließlich kann eine Meerforelle schon mal bis zu 15 Kilogramm wiegen - eine tolle Trophäe.

Wer auf der dänischen Ostseeinsel Fünen auf die Jagd nach den eleganten silbrig glänzenden Schwimmern geht, der macht das am besten mit einem erfahrenen Guide wie Omar Bo Gade, der gleich mehrere Zertifikate vorweisen kann. Gade, der eine Lodge für Angler auf der kleinen, Fünen vorgelagerten Insel Helnäs betreibt, hat denn auch zahlreiche Tipps für seine angelnden Gäste parat - und viel heißen Kaffee oder Tee. Auch hilft er mit dem einen oder anderen Ersatzblinker aus.

seatrout.dk/ srt Erwischt! Eine Meerforelle

Eher theoretischer Natur sind die Hilfen, die das Buch "Meerforellen-Führer" bereithält. Dafür aber leitet es erfahrenere Petrijünger mit Luftbild, kurzer Beschreibung des jeweiligen Angel-Hotspots, einer kleinen Grafik mit den erfolgversprechendsten Angelmonaten sowie den günstigsten Winden gezielt zum Meerforellen-Glück. Falls nicht, wie heute, zu kräftiger Wind die See aufwühlt, das Wasser trübt und Würfe mit den kleinen, leichten Blinkern zum Glücksspiel macht.

Auch ein Ausflug lohnt sich

Am nächsten Tag sieht es nicht viel besser aus. Zudem peitscht kräftiger Regen über die flache Insel Fünen. Wasser hält Fisch-Fans ja eigentlich nicht davon ab, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Aber mir ist es heute dann doch zu nass.

Also schiebe ich einen Ausflug ein. Erst geht es zum Schloss Egeskov. Das ist eine hübsche Burg mit vielen Turmzimmern und dem berühmten "Titanias Palast", einem gigantischen Puppenhaus. Um das Schloss haben die Eigentümer einen richtigen Vergnügungspark angelegt. Da gibt es ein großes Oldtimer-Museum, einen "Tree Top"-Weg, Pflanzenlabyrinth, Kräutergarten, Spielplatz und vieles mehr.

Einen neuen, noch wärmeren Pullover kaufe ich dann beim Bummel durch die hübsche Stadt Odense, bevor ich das Geburtshaus des berühmtesten Sohnes der Stadt besichtige: Der Märchendichter Hans Christian Andersen verbrachte hier seine Kindheit. In dem Museum werden die Stationen seines Lebens veranschaulicht - und natürlich gibt es jede Menge Bücher.

Apropos Bücher: Ein Blick in den "Meerforellen-Führer" und auf meine Wetter-App verrät mir, dass ich mich aufmachen sollte zum Leuchtturm von Helnäs. Tiefes Wasser, steiniger Grund und viel Tang sorgen dafür, dass dort jedes Jahr Prachtexemplare von mindestens vier bis sechs Kilo aus dem Wasser gezogen werden. Dort will ich meine Würfe 700 bis 1000 machen. Und dann habe ich bestimmt eine Meerforelle am Haken.

Und wenn nicht? Dann habe ich einen wunderbaren Ausflug in eine phantastische Gegend genossen. Außerdem gilt, was Moritz Rott, Autor des Buches "111 Gründe, angeln zu gehen", so treffend formuliert: "Selbst ein schlechter Angeltag ist besser als ein guter Arbeitstag."

Eben.