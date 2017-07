Mongol Rally 2017 Drei Männer, ein alter Polo, 15.000 Kilometer

Der Motor stottert das erste Mal in Istanbul auf der vierspurigen Stadtautobahn. Viermal versuchen Tobias, Niclas und Johann, den 24 Jahre alten Polo wieder zum Laufen zu bringen - ohne Erfolg. Die Innenstadt ist verstopft, irgendwann geht auch um sie herum nichts mehr vorwärts. Also abwarten. Als sich der Stau auflöst, ist der Motor abgekühlt und springt wieder an.

Zum Glück, denn die drei 29-Jährigen haben noch ein gutes Wegstück vor sich: Sie wollen bei der "Mongol Rally" 24 Länder durchqueren, rund 15.000 Kilometer von Großbritannien bis nach Russland - und das alles in ihrem alten Polo. Denn zu der Rallye sind nur Autos zugelassen, die einen kleinen Motor haben, maximal erlaubt ist ein Hubraum von 1,2 Litern. Um teilnehmen zu können, müssen die Fahrer außerdem mindestens 1200 Euro sammeln, die dann für einen guten Zweck gespendet werden.

Am 16. Juli fiel der Startschuss, rund 300 Teams nehmen in diesem Jahr laut Veranstalter teil. Eine vorgegebene Route gibt es nicht, jedes Team ist auf sich allein gestellt. Fest steht lediglich das Ziel: Ulan-Ude, die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Burjatien im südöstlichen Sibirien. Einen Preis bekommen die Teilnehmer nicht. Dafür helfen die Veranstalter beim Beantragen der nötigen Visa und beim Rücktransport der Autos.

Knapp zwei Wochen sind Niclas, Tobias und Johann bereits unterwegs, inzwischen sind sie in Anatolien angekommen. Größere Zwischenfälle gab es bisher nicht. Das haben sie wohl hauptsächlich Johann zu verdanken, der sich als Ingenieur mit Autos auskennt.

Abwechselnd fahren sie jeden Tag rund acht Stunden, nachts schlafen sie in der Wildnis, in einem Zelt oder im Auto. "Die Fahrt ist manchmal ziemlich langweilig", sagt Tobias, der gerade sein Referendariat an einer Schule in Hamburg macht. Bei den hohen Temperaturen müssten sie die Fenster herunterkurbeln. "Dadurch ist es so laut, dass wir uns nicht unterhalten können. Musik hören geht auch nicht", erzählt er. Die Tage seien hauptsächlich bedürfnisorientiert: "Was essen wir? Wo schlafen wir? Wann können wir aufs Klo?"

Sportliche Aufgaben gegen die Langeweile

Um die Langeweile zu vertreiben, haben sich die drei Aufgaben gestellt. Die erste haben sie schon erfüllt und Tennis gespielt in der serbischen Stadt Prokuplje. "Wir wollen auch kegeln gehen, was außerhalb Deutschlands erstaunlich schwierig ist", sagt Johann. Als Nächstes wollen sie ein Fußballspiel pfeifen, am liebsten in Iran.

Die drei kennen sich schon seit der Schulzeit. Auf Instagram schreiben sie, wie sie auf die Idee für die Reise gekommen sind: "Als wir neulich zusammensaßen, haben wir uns gefragt: Wie lange ist es eigentlich her, dass wir was richtig Dummes gemacht haben? Viel zu lange! Dann sollten wir mit einem Auto in die Mongolei fahren."

Im Internet können Familie und Freunde ihre Route verfolgen. Ihr Weg führt auch an den Grenzen zu Syrien und Afghanistan vorbei. Angst haben sie aber nicht.

Die drei befürchten eher, sich zu verfahren - denn sie sind ohne Navigationsgerät unterwegs und fahren nur nach Straßenkarten. "Auf dem Weg von Serbien in den Kosovo haben wir uns verfahren. Das war kaum ausgeschildert", erzählt Niclas. Sie landeten auf einem Schotterweg mitten in den Bergen. "Wir haben dann Einheimische nach dem Weg gefragt, und die haben uns gesagt, wo wir langfahren müssen", sagt der 29-Jährige.

Problematischer sei es in den Großstädten. "Als wir in Istanbul nach dem Weg Richtung Zentrum gefragt haben, fragten die Leute nur, welches Zentrum wir meinen", sagt Johann lachend.

Sechs Monate lang haben sie sich auf ihr Abenteuer vorbereitet. Den 24 Jahre alten Polo haben sie für 300 Euro bei einem Münsteraner Fahrradhändler gekauft. Der rote Lack blättert an vielen Stellen ab. Der TÜV ist gerade so lange gültig, wie die drei noch in Europa sind. Der Kilometerstand ist bei 140.226 Kilometern stehen geblieben.

Zur Sicherheit legten sie sich noch einen zweiten Polo zu: zum Ausschlachten. Nun lagern zusammengeschnürt auf einem rostigen Metallträger aus den Siebzigerjahren zwei Ersatzreifen, eine Lichtmaschine, ein Vergaser, dazu diverse Schläuche und Werkzeug. Vorsichtshalber haben sie ihr Auto höher gelegt.

Wie das Auto nach der Rallye wieder zurück nach Deutschland kommen soll, wissen sie noch nicht. In Russland können sie den Polo nicht lassen. Sie mussten 5000 Euro beim ADAC hinterlegen, die sie nur wiederbekommen, wenn das Auto zurück in der EU ist.

Doch zunächst müssen sie es erst einmal bis nach Ulan-Ude schaffen. Noch vier Wochen haben sie dafür - dann ist der Urlaub von Tobias und Johann zu Ende. Notfalls müssen die beiden zurückfliegen, und Niclas muss den Polo allein bis ins Ziel fahren. Ohne Ingenieur Johann.