Mein Weg auf den Mont Blanc Atemlos in der Höhenkammer

Hamburg ist nicht gerade der perfekte Ort, um sich auf Bergtouren vorzubereiten. Der notorische Nieselregen dieses Sommers heizt dem inneren Schweinehund erst so richtig ein: Joggen, wenn's nass ist? Och nö.

Auch mit der Akklimatisierung wird das in Hamburg, das ganze sechs Meter über dem Meeresspiegel liegt, so eine Sache. Für den Mont Blanc muss ich mich an Höhen von mehr als 4000 Metern anpassen - wie soll das gehen?

Nach meiner Recherche wird klar: Eine Simulation muss her. Eine Möglichkeit wäre, sich im Wohnzimmer ein spezielles Zelt aufzustellen, in dem der Sauerstoff in der Luft reduziert werden kann. Beim Nächtigen in solchen Sauerstoffzelten wird dem Körper vorgegaukelt, sich in großen Höhen zu befinden - er beginnt, sich zu akklimatisieren. Die Nachteile: Das Zelt steht über mehrere Wochen im heimischen Wohnzimmer, es ist nur eine passive Akklimatisierung möglich, und mit etwa 300 Euro pro Woche wird das eine ganz schön teure Angelegenheit.

Zur Person SPIEGEL ONLINE Katherine Rydlink, geb. 1988, arbeitet seit drei Jahren bei SPIEGEL ONLINE. Sie kommt aus Würzburg. Erst im flachen Norddeutschland hat sie ihre Liebe zum Klettern entdeckt. Auf einem Viertausender stand sie noch nie. Einen Versuch ist es trotzdem wert, denkt sie, und will in diesem Sommer den Mont Blanc besteigen. Drei Monate hat sie für die Vorbereitung.

Stattdessen habe ich mich entschieden, in der Höhenkammer des Lans Medicums, einem sportmedizinischem Zentrum in Hamburgs Innenstadt, zu trainieren. In dem Raum, der kaum spektakulärer aussieht als der Fitnessbereich eines Wellnesshotels an der Ostsee, können Höhen von bis zu 4500 Metern simuliert werden. 25 Euro kostet eine Stunde in der Höhenluft.

Normalerweise trainieren hier eher Leistungssportler, die in der Wettkampfvorbereitung den sogenannten Hypoxie-Effekt zur Leistungssteigerung nutzen wollen. Neben ihnen fühle ich mich ziemlich unsportlich, wie ich mit meinem Wanderrucksack und den klobigen Bergschuhen in Schildkrötengeschwindigkeit auf dem Laufband gehe. Eine Unterhaltung ist kaum möglich, nach spätestens einer halben Minute bin ich außer Atem.

Normalerweise wird man für die Plackerei wenigstens mit einem phänomenalen Ausblick belohnt - in der fensterlosen Höhenkammer hängen aber nur Schwarzweiß-Fotografien von Bergen an der Wand, die sehnsuchtsvolle Erinnerungen wecken. Und ein riesiger Flachbildschirm, auf dem mir das "ZDF Morgenmagazin" entgegen flackert.

Höhentraining Lans Medicum Das Lans Medicum ist ein medizinisches Zentrum mit Sitzen in Hamburg, in Lans und am Tegernsee. Fachärzte, Sport- und Ernährungswissenschaftler sowie Physiotherapeuten und Osteopathen arbeiten individuelle Trainingspläne für ihre Patienten aus. Das Lans Medicum in Hamburg ist für seine Höhenkammer bekannt - vor allem Leistungssportler nutzen den Hypoxie-Effekt für die Saisonvorbereitung. Doch auch Alpinisten können sich dort auf Expeditionen und Hochtouren vorbereiten. In der Höhenkammer kann eine Höhe von bis zu 4500 Metern simuliert werden.



"Hier kannst du sehen, wie du auf die Höhe reagierst", erklärt mir Sonja Pottebaum, die mich als Sportwissenschaftlerin betreut. Sie steckt mir einen Clip an den Finger. Rot leuchtet dort die Zahl 89. "Deine Sättigung ist super", sagt Pottebaum. Gut zu wissen. Die Zahl gibt den Sauerstoffgehalt im Blut an. Normalerweise sollte der Wert so nah wie möglich an 100 Prozent liegen. In der Höhe sinke er jedoch aufgrund des Sauerstoffmangels teilweise unter 80, sagt die Trainerin.

In der Höhenkammer wird nicht nur meine Sauerstoffsättigung gemessen, sondern auch mein Puls. Immer ist jemand da, der darauf achtet, dass ich genug Flüssigkeit zu mir nehme. Sobald ich mich unwohl fühle, kann ich den Raum verlassen und befinde mich sofort wieder auf Meeresspiegelhöhe. In den Bergen ist das nicht möglich. Wenn mir die Höhe am Mont Blanc sehr zusetzt, muss ich so schnell wie möglich absteigen - über Geröll und Stein, auf unebenen Wegen.

Dass mein Körper durch das Höhentraining tatsächlich anfängt, vermehrt rote Blutkörperchen zu bilden, ist relativ unwahrscheinlich. Eine Akklimatisierungsphase im Gebirge muss ich trotzdem einplanen - was nicht schlimm ist, denn bei den Eingehtouren kann man sich gleichzeitig an das Gelände gewöhnen. Das Training in der Höhenkammer ist vor allem dazu gut, um zu sehen, wie man auf die zunehmende Höhe reagiert. Außerdem wird meinem Körper ein Akklimatisierungsreiz gegeben, das heißt, meine Atem- und Pulsfrequenz steigen.

Zweimal pro Woche solle ich jeweils zwei Stunden in der Höhenkammer trainieren, sagt Sonja Pottebaum. Dazu müsse ich meine Grundlagenausdauer verbessern: Joggen gehen, mindestens zwei- bis dreimal. Durch das Klettern sei meine Rumpfmuskulatur schon einigermaßen gut ausgeprägt, doch müsse ich vermehrt auch Beinübungen ins Krafttraining mit einbeziehen. Durch Yoga und Dehnübungen könne ich meine Beweglichkeit fördern.

Mein Trainings- und Ernährungsplan für die kommenden Wochen sieht also so aus:

Das sind mehr als 20 Stunden Sport die Woche - ein Halbzeitjob quasi. Im Gegensatz zu den Belastungen, die am Berg auf mich zukommen, ist das noch harmlos: Am Mont Blanc muss ich mit Gehzeiten von bis zu zwölf Stunden in steilem, brüchigem Gelände rechnen. Und die muss ich erst mal durchhalten können.

Dafür ist es auch notwendig, meine Energiedepots regelmäßig aufzufüllen. "In der Höhe steigt der Kalorienverbrauch um rund 1000 Kalorien, gleichzeitig sinkt das Appetitgefühl", sagt Jonas Schaerk, Sportwissenschaftler des Athleticums am Universitätsklinikum-Eppendorf (UKE) in Hamburg. Umso wichtiger sei es, regelmäßig Snacks und leicht verdauliche Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Schaerk kennt sich mit der Ernährung für Extremsportler aus, im Athleticum betreut und berät er Profisportler. "Da du ja deine gesamten Tagesrationen immer auch mitschleppen musst, brauchst du leichte Nahrung, die gleichzeitig kalorienreich ist", sagt er. Power-Riegel seien gut, Nüsse, Schokolade oder auch Sport-Gels. "Und viel Wasser natürlich, am besten mit Elektrolyten angereichert."

Viel Schokolade? Das bekomme ich hin. Nun muss ich also trainieren für meine Mont-Blanc-Tour. Zu ärgerlich wäre es, wenn die Besteigung an der Kondition scheitert, einem Faktor, den man im Gegensatz zu vielen anderen beeinflussen kann. Also gehe ich joggen, lerne den Hamburger Nieselregen lieben (oder rede es mir zumindest ein) - und schaue mir in der Höhenkammer YouTube-Videos von den echten Bergen an.

