Untätige Bundesregierung Das Ticketchaos bei Nachtzügen

Wer derzeit ein Nachtzugticket für Mitte Juni kaufen will, muss schon ein Spezialist für internationale Tarifsysteme sein. Je nachdem, ob man auf der Website der Deutschen Bahn oder der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) schaut, unterscheiden sich nicht nur die Preise. Mal kann man die gesamte Strecke buchen, mal nur einen Teil. Mal wird die deutsche Bahncard angerechnet, dann wieder nicht. Ganze Züge tauchen mal auf - und werden gleichzeitig auf der anderen Website gar nicht angezeigt.

Genau ein solches Wirrwarr hätte die Bundesregierung eigentlich verhindern sollen. Doch entgegen eines entsprechenden Bundestagsbeschlusses kümmert sich das Verkehrsministerium nicht um die Sache, wie aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, die dem SPIEGEL vorliegt.

"Extrem kundenfeindliche Regelungen"

Die Deutsche Bahn hatte 2016 alle Nachtzugverbindungen eingestellt, unter großem Protest von Gewerkschaften, dem Fahrgastverband Pro Bahn sowie Grünen und Linken im Bundestag. Die ÖBB übernahmen daraufhin im Dezember 2016 etwa die Hälfte der Nachtzugstrecken, etwa von Hamburg nach Zürich oder Düsseldorf nach Innsbruck.

In der Folge beschloss die Große Koalition im Juni 2017 mit ihrer Mehrheit im Bundestag, die Regierung solle sich für "ein einheitliches Buchungssystem" im Nachtzugverkehr einsetzen. Doch passiert ist offenbar nichts. Die Regierung plane derzeit "keine neuen gesetzlichen Regelungen zur Schaffung eines einheitlichen Buchungssystems", heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage. Auch in Bezug auf die Anerkennung von Tickets und Rabattkarten plant die Regierung nach eigener Aussage "keine derartigen Maßnahmen".

"Die Bundesregierung nimmt billigend in Kauf, dass die letzten verbliebenen Nachtzüge in Deutschland durch extrem kundenfeindliche Regelungen immer unattraktiver werden", sagte Sabine Leidig, bahnpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, dem SPIEGEL. Die ÖBB-Nachtzüge seien der Beweis, dass die DB AG mit ihrer Nachtzug-Stilllegung falsch gelegen habe.

Übergangslösung endet

Problematisch wird das Ticketchaos für alle Fahrten von Juni 2018 an - bis dahin akzeptieren die ÖBB noch die Fahrscheine der Deutschen Bahn und gewähren Bahncard-Kunden auch den in Deutschland üblichen Rabatt von 25, 50 oder 100 Prozent. Dieser gilt auf den Basispreis für die Nachtzugfahrt; bei Zuschlägen, zum Beispiel für ein Schlafabteil, gilt er nicht.

Diese Übergangslösung endet aber am 9. Juni 2018, und bisher ist nicht klar, wie es danach weitergeht. Man befinde sich derzeit in Gesprächen, sagten Sprecher beider Bahnunternehmen dem SPIEGEL. Dabei gehe es sowohl um die Anerkennung der DB-Fahrscheine als auch der Bahncard. Die Zeit drängt, denn Tickets für die Nachtzüge können Fahrgäste bereits ein halbes Jahr im Voraus kaufen - derzeit also bereits für Ende Juli, die Zeit der Sommerferien.

Einig sind sich die Konzerne bisher nur, dass Nachtzugtickets langfristig am Deutsche-Bahn-Schalter und auf der DB-Website erhältlich sein sollen - selbst wenn es sich dabei um Fahrscheine der ÖBB handelt. Die Deutsche Bahn würde diese dann gegen Provision verkaufen. Die Internetbuchung solle im Laufe des ersten Quartals 2018 möglich sein, sagte ein DB-Sprecher.

Das wäre eine gute Nachricht. Bahnkunden müssten dann immerhin nicht für eine Zugfahrt mehrere Tickets kaufen.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels haben wir geschrieben, dass die Übergangslösung am 9. Juni 2017 endet. Tatsächlich endet sie im Juni 2018.