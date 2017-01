"New York Times"-Liste Reiseziele in Europa, die Amerikaner empfehlen

52 Wochen hat das Jahr und 52 Vorschläge hat die "New York Times": Ob Atacama-Wüste oder Agra, Napa Valley oder Himalaya - das Reiseressort des Magazins hat sich in der ganzen Welt nach lohnenden Urlaubszielen umgesehen. Schwerpunkt ihrer Ideen bleiben jedoch die Vereinigten Staaten: Zehn Destinationen lohnen dort laut den Redakteuren die Reise.

Der Grand-Teton-Nationalpark in Wyoming etwa: Hier sei der ideale Platz, um im August eine totale Sonnenfinsternis zu erleben. Oder Detroit: Die einstige Pleitestadt erlebe ein Comeback, in diesem Jahr werde zudem eine Straßenbahn-Linie eröffnet. Greenville in South Carolina mögen die New Yorker wegen seiner Küche, Minneapolis mögen sie, da dort der gerade verstorbene Sänger Prince geehrt wird.

In Asien empfiehlt das Magazin zum Beispiel Sikkim in Indien, Osaka in Japan und die Langtang-Region in Nepal. In Südamerika die Iberá-Sümpfe in Argentinien, das Valle Sagrado in Peru und Placencia in Belize. Australien punktet mit seinem Great Barrier Reef. Und in Afrika sind es Botswana, Kenia und Marrakesch, die es auf die Liste geschafft haben.

Und in Europa? Ganze 14 Destinationen überzeugten die "New York Times"-Redakteure. Welche es sind und warum sie für 2017 ausgewählt wurden, lesen Sie in dieser Bildergalerie:

14-mal Europa für den Urlaub 2017 Dubrovnik, Kroatien: Der Star der Küste Dalmatiens, der auch als Kulisse für die Dreharbeiten für "Games of Thrones" genutzt wurde, habe sich lange auf seinem Glanz ausgeruht. Warum man 2017 hinfahren sollte: Die Stadt wird diesen Sommer E-Scooter in Betrieb nehmen, mit denen Einheimische und Touristen an der Küste auch abgelegene Strände erreichen können. Das Vier-Sterne-Strandhotel Kompas und das Restaurant Portrait in der Altstadt überzeuge, und die lang erwartete Renovierung des Hotels Excelsior soll im Juni beendet sein. Comporta, Portugal: Das Naturreservat und frühere Fischerdorf mit Hippie-Chic im Alentejo sei ganz bewusst nicht ausgebaut worden, hier wimmele es vor Kreativen. Warum man 2017 hinfahren sollte: Das einzige größere Hotel vor Ort, Sublime Comporta, hat das Restaurant Celeiro und 22 Luxusvillen in Betrieb genommen. Istrien, Kroatien: Zeitlos seien die Attraktionen der Region wie Trüffel, großartige Weine, Fische und Meeresfrüchte. Warum man 2017 hinfahren sollte: wegen des kinderfreundlichen Family Hotel Amarin und des Valamar Isabella auf der winzigen Sveti-Nikola-Insel, die 2016 und 2015 eröffnet haben. Außerdem gibt es mehr Boutique-Hotels in den charmanten Fischerorten - wie das Rivalmare in Novigrad. Zermatt, Schweiz: Aktivurlauber kommen seit 1898 in den Ort unter dem legendären Matterhorn. Damals nahm die Gornergratbahn - die erste elektrisch betriebene Zahnradbahn der Schweiz - ihren Dienst auf. Sie führt über Riffelalp und Riffelberg bis zum Gornergrat auf 3135 Meter Höhe. Warum man 2017 hinfahren sollte: Im Dezember eröffnete das Fünf-Sterne-Resort Riffelalp mit Ski-in- und Ski-out-Zugang. Das Open-Air-Theater am Riffelberg wird mit "Romeo und Julia am Gornergrat" in die kommende Saison starten. Hamburg, Deutschland: Zaha Hadids Promenade habe dem Elbufer und der nahe gelegenen Speicherstadt neues Leben eingehaucht. Warum man 2017 hinfahren sollte: wegen der glanzvollen Elbphilharmonie und dem Fünf-Sterne-Hotel Fontenay, das Sommer an den Start geht. Budapest, Ungarn: Die majestätische europäische Hauptstadt schwelge in der Moderne. Warum man 2017 hinfahren sollte: Eine jugendliche Atmosphäre entsteht durch neue Restaurants wie Szimply und Margá Bisztro. Schmuck aus Ungarn und schräge Haushaltswaren verkaufen Velvet Chemistry und der Szimpla Design Shop. Für Budapests zunehmende Eleganz sorgen eine Reihe von neuen Unterkünften wie das Hotel Rum verstärken. Stockholm, Schweden: Die schwedische Hauptstadt ist nicht nur teuer. Warum man 2017 hinfahren sollte: Mehr als ein Dutzend Museen haben ihre hohen Eintrittsgebühren gesenkt - darunter das für Moderne Kunst, das Naturhistorische Reichsmuseum und das Historische Museum. Dazu kommt den US-Amerikanern der günstige Wechselkurs der Krone gelegen. Antequera, Spanien: Andalusien feiere ein neues - wenn auch sehr altes - archäologisches Juwel: Die Megalithbauten in der Stadt Antequera wurden im Juli zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt, ihr Alter wird auf bis zu 5000 Jahre geschätzt. Darunter sind die neolithischen Hügelgräber Dolmen de Menga, Dolmen de Viera und Tholos de El Romeral - jetzt bereit zur Erkundung. Athen, Griechenland: Die Preise seien gefallen, aber die lebendige Kunstszene der Stadt lasse sich durch die Schuldenkrise nicht beirren. In den vergangenen Jahren entstanden eine Reihe von Galerien, Non-Profit-Kunsteinrichtungen wie Radio Athènes, die Pop-up-Lesungen und -Aufführungen veranstalten, und das auf Immigranten ausgerichtete Nomadic Architecture Network. Warum man 2017 hinfahren sollte: Im Oktober eröffnete das Nationale Museum für Zeitgenössische Kunst (EMST) in der ehemaligen Brauerei Fix nach einer Renovierung wieder, im August das Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, entworfen von Renzo Piano. Athen wird zudem von April bis Juli Co-Gastgeber der Documenta sein. Île de Porquerolles, Frankreich: Nur zehn Fährminuten vom Festland entfernt sei diese kleine Mittelmeer-Insel eine unerschlossene Zuflucht mit Mountainbike-Trails, Stränden und einem Weingut, das täglich Verkostungen anbietet. Warum man 2017 hinfahren sollte: Das autofreie Eiland hat nur einen idyllischen Ort, in dem man das Klicken der Pétanque-Kugeln und er Pastis-Gläser hört. Empfehlenswert ist das Hoel Le Mas du Langoustier im Westen. Zypern: Die Mittelmeer-Insel erfinde sich kulturell und kulinarisch neu. Warum man 2017 hinfahren sollte: Die europäische Kulturhauptstadt Paphos hat eine Reihe an Veranstaltungen vorbereitet; in Nikosia hat vor zwei Jahren die A.G.-Leventis-Galerie mit ihrer Sammlung aus über 800 Kunstwerken eröffnet. Das renovierte Altius Boutique Hotel, Cook Shop, To Elliniko Ouzomezedopoleio und die Pivo-Mikrobrauerei sind trendige neue Hotspots in der Hauptstadt. Lofoten, Norwegen: Die Inselgruppe nördlich des Polarkreises sei ein Paradies für Outdoor-Abenteurer - ob Wanderer, Radfahrer, Paddler oder Surfer - und für Künstler, für die Kabeljaufabriken in Galerien umgebaut würden. Warum man 2017 hinfahren sollte: Neue Hotels wie das Svolvaer Havn eröffnen für eine wachsende Zahl an Besuchern, ehrwürdige Häuser wie das Thon Hotel Lofoten wurden renoviert. Der Billigflieger Norwegian Air erleichtert mit mehr Nonstop-Verbindungen die Anreise. Kalabrien, Italien: Die Region im Süden Italiens mache sich gerade einen Namen in der Foodie- und Wein-Szene. Für seine würzigen Gerichte bekannt, entwickele sich die Küche Kalabriens hin zu leichteren Speisen, mehr Biolandwirtschaft und lokalen Weinen. Warum man 2017 hinfahren sollte: Führend seien jetzt die Ristorante Dattilo in Strongoli, Ristorante Ruris auf der Isola Capo Rizzuto und Antonio Abbruzzino in Catanzar Madrid, Spanien: Die Gastro-Szene der spanischen Hauptstadt werde immer mehr zu einem internationalen Erlebnis mit innovativer Küche. Überall würden Märkte und verlassene Gebäude in High-End-Food-Courts umgewandelt wie das Platea in einem früheren Art-Dèco-Kino. Warum man 2017 hinfahren sollte: die Restaurants Sandro Silva's Amazónico (brasilianisch, indisch), Dani Garcia's BiBo Madrid (andalusisch), Chuka Ramen Bar (japanisch) and David Muñoz's DiverXO (spanisch-asiatisch).

In Deutschland kam als einziges Ziel Hamburg in die Liste der New Yorker - im vergangenen Jahr war es die Mosel-Region. Die Hansestadt konnte mit ihrer bald eröffnenden Elbphilharmonie punkten und der von Zaha Hadid gestalteten Elbpromenade.