Pilgern von Wien nach Marrakesch "Beten mit den Füßen"

Zur Person Ernst Merkinger Ernst Merkinger , 26, wuchs in der niederösterreichischen Gemeinde Weistrach (Bezirk Amstetten) auf. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung als medizinischer Masseur, studierte zwei Semester Psychologie, Philosophie und Sportwissenschaften und zog nach Wien. Merkinger arbeitete als Assistent für verschiedene Theater, einen Wiener Fotografen und bei Servus TV.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind im Juni zu Fuß in Wien gestartet. Vor einer Woche hatten Sie das Kap Finisterre im Nordwesten Spaniens erreicht - jetzt haben Sie Ihr Ziel Marrakesch fast erreicht. Was reizt Sie am Pilgern?

Merkinger: Das Pilgern ist eine sehr einfache Form des Lebens. Sie lässt einen erkennen, was wirklich zählt, was man benötigt und mit welchem Luxus man in der Heimat umgeben ist. Auch inspirieren mich die Menschen, denen ich unterwegs begegne, und die Gespräche, die sich dabei ergeben.

SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle spielt der Glauben bei Ihrer Reise?

Merkinger: Ich komme aus einem christlichen, weltoffenen Elternhaus und bin als Kind jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Später bin ich aus der Kirche ausgetreten, weil ich mich nicht mit der Institution identifizieren kann. Das Pilgern ist für mich aber ein "Beten mit den Füßen", ein religiöser Akt. Ich fühle mich dadurch mit der Welt verbunden, lebendig.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie sich auf die Wanderung vorbereitet?

Merkinger: Yoga und Meditation waren ein Teil. Ich wusste von der letzten Reise, dass nicht zwingend die physische Ausdauer, sondern vielmehr die mentale eine Rolle spielt. Den Vertrag für mein WG-Zimmer in Wien habe ich gekündigt, meine vier Kisten und ein Schlafsofa stehen in der Garage meines Vermieters. Weil ich seit vielen Jahren ein eher bescheidenes Leben führe, war das keine große Sache.

SPIEGEL ONLINE: 2016 sind Sie bereits von Pamplona ans Kap Finisterre gelaufen. Jetzt wollen Sie bis nach Marrakesch. Warum ausgerechnet dorthin?

Merkinger: Im vergangenen Jahr bin ich auch nach Marokko gereist und habe mich in das Land verliebt. Das Kap aber habe ich von Anfang an als mein europäisches Endziel angesehen. Der Weg von Wien bis nach Jean Pied de Port war ein Aufarbeiten und Loslassen meiner Vergangenheit. Jeder Schritt war ein Schritt zu mir selbst. Der Weg von Casablanca bis Marrakesch wird der Weg der Inspiration sein.

SPIEGEL ONLINE: Wie viel Zeit haben Sie insgesamt eingeplant?

Merkinger: Vier bis fünf Monate hatte ich geplant. Meinen Zeitplan habe ich bisher eingehalten - annähernd. Krankheitsbedingt musste ich ein paar Pausentage einlegen, und ich wollte Zeit mit meinem Patenkind in Innsbruck verbringen. Außerdem habe ich immer wieder liebenswerte Menschen entlang des Weges getroffen, mit denen ich mich länger unterhalten wollte.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Reise finanzieren Sie größtenteils über Crowdfunding. Warum?

Merkinger: Ich habe zwar ein Back-up in Form von Erspartem. Das hätte mir auch die Möglichkeit gegeben, zu überleben, aber ich wollte mehr: leben. Und das bedeutet für mich auch, frei entscheiden zu können, ob ich heute faste oder ob ich mir "Luxus" wie ein Einzelzimmer gönne. So kam ich auf die Idee meiner Crowdfunding-Kampagne. Vor meiner Reise war ich ein paar Monate arbeitslos. Am Anfang hat sich das Arbeitslosengeld noch wie ein bedingungsloses Grundeinkommen angefühlt, aber dann wurde ich immer unzufriedener - weil ich quasi fürs Nichtstun bezahlt wurde. Jetzt werde ich bei meinem Tun von wildfremden Menschen unterstützt, weil sie sich für mich, für meine Reise interessieren. Die Phase der Arbeitslosigkeit hat mich beim Pilgern immer demütig zurückblicken lassen. Ich bin froh, dass ich das inzwischen hinter mir habe.

SPIEGEL ONLINE: Schlechtes Wetter, schnarchende Zimmergenossen - eine Pilgerreise hat auch ihre Schattenseite. Wie gehen Sie damit um?

Merkinger: In vier Monaten hatte ich vielleicht vier Regentage - dafür bin ich sehr dankbar. Mit der Zeit bin ich so tiefenentspannt geworden, dass ich unangenehme Situationen einfach so hinnehme, wie sie sind. Wenn der Schuh drückt, wird er eben gestretcht oder ein neuer gekauft. Regnet es, ziehe ich einen Regenmantel an. Wenn jemand schnarcht, dann lasse ich ihn weiterschnarchen und konzentriere mich nicht auf sein Schnarchen, sondern versuche, lauter zu schnarchen - oder stecke mir Ohropax in die Ohren.

SPIEGEL ONLINE: Die Strecke von Saint Jean Pied nach Roncesvalles bezeichnen Sie auf Ihrem Blog als absolutes "Lowlight". Warum?

Merkinger: Als Migränepatient weiß ich eigentlich, mit Schmerzen umzugehen. An diesem Tag aber taten meine Füße nonstop weh - 40 Kilometer lang. Dazu kam, dass mein Handy-Akku leer war, ich somit kein GPS mehr hatte und einen 16 Kilometer langen Umweg gemacht habe.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie es geschafft, durchzuhalten?

Merkinger: Ich gehe immer wieder an meine Grenzen und kann mich gut quälen. Ich habe mir immer wieder Mut zugesprochen und mir eingeredet, dass es eh nicht mehr weit ist. Nach 2000 Kilometern war es aber allerhöchste Zeit, dass ich mal ein bisschen ausgebremst wurde - sonst wäre die Reise zu einfach gewesen.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind quer durch Österreich, die Schweiz, Frankreich und nach Nordspanien dem Wanderzeichen der Jakobsmuschel gefolgt. Welcher Teil der Strecke hat Ihnen bisher am besten gefallen?

Merkinger: Die gesamte Tour durch die Schweiz - weil ich von See zu See gepilgert bin, permanent von den Bergen umgeben war und Menschen getroffen habe, die man schon wegen ihres Dialekts liebhaben muss. Einzig die Kuhglocken auf den Almen können einen schon narrisch machen.

SPIEGEL ONLINE: Was raten Sie Menschen, die selbst gerne eine Pilgerreise machen wollen?

Merkinger: Sich nicht im Konjunktiv zu üben, sondern das Flugticket gleich heute noch buchen. Die erste Nacht auf dem Jakobsweg verbringt man besten in der Navarrenx, in der Herberge des berühmten Alchemisten.

Ernst Merkinger befand sich am Donnerstag kurz vor Marrakesch.