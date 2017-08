Queensferry Crossing Schottland eröffnet längste Schrägseilbrücke der Welt

In Schottland hat die längste Schrägseilbrücke der Welt über den Meeresarm Firth of Forth eröffnet. Der Neubau mit einer Länge von mehr als 2600 Metern ergänzt die Forth Road Bridge und die Forth Bridge für Eisenbahnen, die als einst längste Stahlauslegerbrücke heute zum Unesco-Welterbe zählt.

Mit den drei Bauwerken will Schottland Brückentouristen aus aller Welt anlocken, die sich zum Beispiel auch für die Golden Gate Bridge in San Francisco begeistern. Queensferry Crossing soll es außerdem noch einfacher machen, zwischen Edinburgh südlich des Meeresarms und der nördlich gelegenen Region Fife zu verkehren.

Die neue Brücke ist seit Mittwoch für den Verkehr freigegeben und wird am 4. September von Queen Elizabeth II. eingeweiht.