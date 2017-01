Neue Skirunde am Arlberg Ein Tag, sieben Gipfel

Raus aus den Skiern, die Bretter schultern. Zur Bushaltestelle sprinten, wo sich Wintersportler im Pulk drängeln, die alle von St. Anton nach Zürs und Lech wollen, in die mondäne Welt der Reichen und Schönen. Im blauen Skibus einen Sitz ergattern, damit man nicht umkippt, wenn sich das Fahrzeug langsam durch die enge Galerie den Flexenpass hinaufschraubt. Bisher konnte Pisten-Hopping am Arlberg ganz schön strapaziös sein. Doch das ist nun Geschichte.

Seit diese Saison schnurren vier neue Zehnpersonengondeln durch Österreichs Bergwelt - von der Alpe Rauz über den Pass hinüber zum Trittkopf. Die neue Flexenbahn verschmilzt, was schon immer zusammengehörte, zum größten Skidorado Österreichs: die beiden Gebiete des Arlbergs, St. Anton und Lech-Zürs.

Unter dem Namen "Run of Fame" konnte somit ein Skirundweg entstehen, der über sieben Gipfel führt, 18.000 Höhenmeter überwindet und 65 Pistenkilometer von St. Anton nach Zürs und Lech bis Warth und zurück bietet.

Die Runde ist den Menschen gewidmet, die den Arlberg zur Wiege des Skifahrens machten: Angefangen hat alles 1895 mit dem Pfarrer von Warth, Johann Müller. Der sah in einer Zeitschrift Bilder mit Menschen in Schweden und Norwegen, die sich auf Skiern fortbewegten. Sofort ließ er sich aus Skandinavien per Post ein Paar schicken. Der Gottesmann legte los, schaffte die Strecke von Lech nach Warth in eineinhalb Stunden - und galt fortan als Skipionier.

Der erste Skiklub wurde 1901 im Arlberg-Hospiz gegründet, das Wedeln erfand ein Bauernbub: 1903 bekam Hannes Schneider daheim in Stuben seine ersten Bretter. "Ich werde Geschwindigkeit ins Skifahren bringen", prophezeite er.

Der Telemarkschwung, mit dem die Skifahrer im hohen Norden herumstocherten, war nicht geeignet für die Alpenhänge. Schneider entwickelte die berühmte Arlberg-Technik, gründete in St. Anton die erste Skischule der Alpen und lockte das erste Skihaserl. Leni Riefenstahl, die Berliner Göre und spätere Hitler-Regisseurin, war hingerissen von den Naturburschen im Schnee. Hintereinander verliebte sie sich in drei Skilehrer. Den Arlberger Hannes Schneider machte sie zum Filmstar und den Ort mit ihrem Streifen "Der weiße Rausch" berühmt.

Der schönste Ausblick des Arlbergs

In einer "Hall of Fame" an der Bergstation der Flexenbahn werden die Legenden nun mit ihrem Leben präsentiert. Doch wer über die sieben Gipfel will, dem bleibt kaum Zeit für Geschichte. Der muss Geschwindigkeit bringen, um die 65-Kilometer-Runde zu vollenden.

Ein durchschnittlicher Skifahrer braucht den ganzen Tag, um die Tour zu schaffen, rechnen die Experten der Arlberger Bergbahnen. Also: früh raus aus den Federn. Mit der ersten Gondel um 8.45 Uhr rauf auf den 2816 Meter hohen Rendl in St. Anton zum Startpunkt des "Run of Fame". Hinunter ins Tal rauschen. Auf der gegenüberliegenden Seite hoch auf die Valluga (2811 Meter) gondeln. Schnell ein Selfie knipsen auf dem kleinen Balkon der Bergstation.

Hier biete sich "der schönste Ausblick des Arlbergs", wirbt das Skigebiet. Eine glatte Piste führt zur Alpe Rauz hinunter. Dort wartet die neue Flexenbahn für den Lift über den Pass auf den Trittkopf (2423 Meter) in Zürs. Hinüber geht's zum Madloch-Joch (2438 Meter) und hinein in eine spektakuläre Tourenabfahrt. Sie ist die größte Herausforderung der Runde - sogar für geübte Skifahrer.

Ein steiler Sessellift schaukelt vom Dörfchen Stuben hoch zum Kriegerhorn (2173 Meter). Wie ein Adlernest klebt dort die Balmalpe mit Ausblick zurück aufs Madloch. Nun geht es die Piste in Lech abwärts, über den Saloberkopf (2043 Meter) und ins Walserdorf Warth. Das gilt mit durchschnittlich elf Metern Neuschnee pro Jahr als eines der schneereichsten Gebiete Europas.

Der Lumpensammler

Hier ist Halbzeit. Über den schroffen Rüfikopf (2362 Meter) hangelt sich die Tour nun zurück nach Zürs. Da heißt es tief durchatmen und Muskeln lockern auf der Rückfahrt mit der Flexenbahn zum Endspurt nach St. Anton.

Der Arlberg ist nun das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs mit 305 Pistenkilometer und 87 Liften und Bergbahnen. Dazu kommen 200 Kilometer Tiefschneeabfahrten.

Sieben Gipfel sind geschafft. Nur der berühmteste, der Arlberg, hat sich nicht blicken lassen. "Den Arlberg, den spürst du", sagt Adi Werner, Chef des Arlberg-Hospiz in St. Christoph direkt unterhalb des Arlbergpasses.

Vor mehr als 600 Jahren hatte ein Schweinehirt, Heinrich das Findelkind, den Grundstein für das Hospiz gelegt. Er sammelte Geld und baute eine Herberge, um Menschen auf ihrem Weg vor den Naturgewalten zu schützen. Die interessierten sich damals nicht für die Berggipfel, sondern nur für die kürzeste Verbindung von einem Tal ins andere.

Deshalb bekamen auch die Pfade einen Namen und nicht die Berge. "Im Sprachgebrauch war der Berg damals noch ein ganzes Landschaftsgebiet", sagt Werner. Weil sich die Arlen, die Bergkiefern, hier mit ihren Nadeln an die schroffen Felswände drücken, wurde daraus der Arlberg.

An dem werden auch die nicht zurückgelassen, die auf dem "Run of Fame" die letzte Gondel der Flexenbahn um 16 Uhr nicht mehr schaffen. Der blaue Bus, der bislang die einzige Verbindung war, soll nun als "Lumpensammler" dienen. Andrea Saexinger von den Arlberger Bergbahnen verspricht: "Wir werden den Bus-Service reduzieren, aber nicht ganz abschaffen. Damit auch die Langsameren noch ans Ziel kommen."