Schottland Kürzeste Linienflugstrecke der Welt feiert Passagierrekord

Wie kurz ist bloß der kürzeste Linienflug der Welt? Sehr kurz. Planmäßig dauert er zwei Minuten. Bei günstigen Windverhältnissen ist der Kurztrip zwischen den kleinen Orkney-Inseln Westray und Papa Westray auch in 47 Sekunden zu schaffen. Denn die Strecke, die von der schottischen Regionalfluggesellschaft Loganair angeboten wird, ist selber nur 2,7 Kilometer lang - laut dem Guinnessbuch der Rekorde.

Gefragt ist die Strecke vor der Nordostküste Schottlands allemal. Loganair-Chef Jonathan Hinkles bezeichnete den Flug als "Juwel" im Liniennetz der Airline. Die Route sei inzwischen weltbekannt und für die Inselbewohner "unverzichtbar". Die Flüge würden von Lehrern, Ärzten, Polizisten und Schülern genutzt.

Jetzt hat der Rekordflug seinen millionsten Passagier gefeiert: Die Bankerin Anne Rendall, die für die Royal Bank of Scotland auf entlegenen schottischen Inseln Bankgeschäfte abwickelt, wurde am Montag mit einem Blumenstrauß an Bord begrüßt. Die Vielfliegerin ist nach Angaben der Fluggesellschaft Loganair schon über 10.000 Mal in das Flugzeug gestiegen.

Seit 1967 wird die Verbindung von Loganair angeboten. Die achtsitzige Propellermaschine vom Typ Britten Norman Islander fliegt vom Orkney-Hauptort Krikwall von Insel zu Insel.