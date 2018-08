Kunstinstallationen im Schweizer Safiental In die Erde gehorcht

Wer dieser Tage im Schweizer Safiental unterwegs ist, könnte sich das ein oder andere Mal wundern: Plötzlich liegt ein blauer Mensch mitten auf dem Wanderweg oder Zeichnungen übergroßer Computerplatinen sind an Felswände gemalt. Skulpturen und Kunstinstallationen stehen in der Landschaft und setzen diese in Szene.

"Horizontal-Vertikal" heißt die Ausstellung der Alps Art Academy. Bereits zum zweiten Mal findet die Art Safiental im schweizerischen Kanton Graubünden statt. 35 Kunststudierende aus 20 Ländern haben für die Outdoor-Vernissage ihre Werke beigesteuert. Das Ziel: historische Land Art der Siebzigerjahre mit neuen zeitgenössischen Interpretationen zusammenbringen.

"Während sich die kanonischen Positionen aus dem amerikanischen Westen oft mit der Horizontale beschäftigten, bleibt uns Vertretern der Alpenländer geografisch bedingt fast nichts anderes übrig, als uns mit der Vertikale auseinander zu setzen", sagt der künstlerische Leiter Johannes Hedinger. "In diesem Spannungsfeld zwischen Berg und Ebene positionieren sich die meisten Werke der diesjährigen Schau und loten die Landschaft neu aus."

Das kann dann aussehen wie beim Züricher Künstler Bob Gramsma, der einen ganzen See für seine Installation nutzte: Als die Kraftwerke Zervreila das Wasser im Frühjahr abließen, baute er auf dem Seegrund eine acht mal acht Meter große, zehn Tonnen schwere Betonschale, die nach der Flutung des Egschisees durch den bloßen Wasserdruck gehoben wurde. Nun treibt sie als riesige Insel auf dem Wasser.

Auch die blaue Skulptur auf dem Aussichtspunkt des Tenner Chrüz zählt zu den Highlights der Ausstellung. Eine Frauenfigur liegt auf dem Boden und scheint in die Erde hineinzuhorchen. Antwort könnte sie in ein paar Monaten bekommen: Dann soll eine identische Figur vor der Küste von Neuseeland positioniert werden - die Künstlerin Lita Albuquerque will damit die größtmögliche vertikale Verbindung zweier Punkte auf der Erde herstellen.

Die insgesamt 15 Kunstwerke kann man bei einer Wanderung durch das Safiental noch bis zum 21. Oktober entdecken. Fast alle von ihnen befinden sich im Freien, einige aber auch in Gasthäusern, Kirchen oder dem alten Alca-Tunnel.