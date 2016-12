Das Pisten-Blog Früh dran

Im Schnee schwingen, wenn andere noch wandern gehen. Den Sonnenaufgang zwischen Berggipfeln genießen. Die Pisten-Bloggerin von SPIEGEL ONLINE über den Genuss der frühen Abfahrt.

Mein Winter beginnt im Herbst. Während andere noch wandern, bringe ich meine Ski zum Service und mein Auto zwecks Reifenwechsel in die Werkstatt. Rigoros lege ich den Schalter um. Spurwechsel. Wintermodus.

Den schrecklich kurzen, mitunter trübgrauen Tagen in der Stadt entfliehe ich regelmäßig ganz bewusst und gönne mir bereits Ende Oktober ein paar Skitage auf einem Gletscher. Sonnenstrahlenfangen im Eis. Ein lieb gewonnenes Ritual, an dem ich seit vielen Jahren festhalte.

Wenn sich zu der Zeit die Skiprofis in ersten Rennen auf der steilen Weltcup-Piste am Rettenbachferner duellieren, wird der gemeine Skifan vor dem Bildschirm richtiggehend überrumpelt und zugleich wachgerüttelt: Er beginnt meist erst jetzt, ernsthaft Skiurlaub zu planen.

Ich habe dann schon längst auf Ski gestanden. Vor all den anderen. Im Idealfall sogar mehrmals. Irgendwie erzeugt das ein Hochgefühl in mir, ich fühle mich privilegiert. Und dieser harte Schnitt erst: gestern noch lauschig am See gesessen, heute in voller Montur im Schnee. Ich mag das.

Bevor die großen Skigebiete öffnen, verbringe ich möglichst drei lange Wochenenden auf einem Gletscher. Koste es, was es wolle. Donnerstag Anreise, Sonntag im Stau retour nach München. Und dazwischen ganz viel Skifahren.

Gebucht wird in Sölden, im Stubai- oder Zillertal. Immer die gleiche Unterkunft. Sie muss außerhalb des Ortskerns liegen, möglichst ruhig. Denn guter Schlaf ist wichtig, wenn man als Erste auf der Piste stehen möchte.

Wenn ich nämlich zeitig an der Bergbahn sein will, muss ich spätestens um 6 Uhr aus den Federn. In engen Serpentinen führt etwa die mautpflichtige 14 Kilometer lange Straße ab Sölden rauf zum Gletscher. Schnellfahren ist nicht. In der Finsternis entgehen mir nicht nur das reichhaltige Frühstücksbuffet in der Pension, sondern auch die Pracht der goldgelb verfärbten Lärchenwälder entlang der steilen Straße. Klingt alles ziemlich sinnbefreit? Ist es aber nicht.

Die Bahnen am Rettenbach- und Tiefenbachferner, auch die Lifte am Stubaier und Hintertuxer Gletscher öffnen jeweils um 8 Uhr. Ist man deutlich früher dran und mit etwas Glück gesegnet, darf man bereits mit dem Lift- oder Hüttenpersonal in der Dämmerung nach oben schweben.

Gespenstisch ruhig ist diese Fahrt. Zu früher Stunde wird nicht groß gequatscht. Wenn die Kabinenbahn jeweils eine Liftstütze passiert, ertönt ein lautes Rattern. Sonst bleibt es still. Hundemüde frage mich jedes Mal wieder: Warum tue ich mir das bloß an? Wenig Schlaf, keine Dusche, von Kaffee ganz zu schweigen.

Eine erste Antwort liefert im Idealfall nach dem Ausstieg an der Bergstation ein Sonnenaufgang vom Allerfeinsten. In der Kälte - die Temperatur liegt am frühen Morgen unter Null - stehe ich an einer Kuppe und genieße, was ich sehe. Ganz weit hinten am Horizont erhellt sich der Himmel erst recht zaghaft, ein paar Minuten später zeigt er sich knallig bunt.

Und irgendwann erfasst die Sonne die ersten Spitzen der umstehenden Dreitausender. Zartorangene erste Strahlen lugen über imposante Gipfel und beleuchten nun auch die Wildspitze, die sich unmittelbar vor mir erhebt. Dann geht es schnell. Die gesamte Bergarena, in der ich gleich skifahre, wird in ein magisches Licht gehüllt.

Die wenigen Skifahrer, die es ebenfalls so früh auf den Berg geschafft haben, zücken ihre Mobiltelefone, um die außergewöhnliche Stimmung fotografisch festzuhalten. Wie es sich für Verbündete gehört, lächeln wir uns zu. We did it! Wir sind hier, bevor die Massen kommen.

Die ersten Schwünge nehme ich noch etwas zurückhaltend, erhöhe das Tempo auf jeder weiteren Abfahrt. Die menschenleeren, bestens präparierten Pisten sind in das milde Morgenlicht gehüllt, das mich an die Atmosphäre im hohen Norden während der Mitternachtssonne erinnert. Jede einzelne Pistenraupenspur ist deutlich sichtbar.

Wenn meine Ski zu einer Kurve auf dem geriffelten weißen Teppich ansetzen, gibt mir der Untergrund durch sein lautes Knirschen zu verstehen: Es geht noch schneller! Fahre ich große Turns, also weite, langgezogene Schwünge, spüre ich unter meinen Brettern.... nichts. Keine Spur von Widerstand. Auf einem perfekten Zauberteppich schwebe ich carvend in die neue Wintersaison.

Gute zwei Stunden dauert das exklusive Skivergnügen. Gegen 10 Uhr ist alles so wie immer, wie man es aus der Wintersaison kennt. Sogar die Partygänger sind erwacht, alle Liftanlagen überfüllt. Jetzt ist es Zeit, eine Pause einzulegen und ein spätes Frühstück zu genießen.