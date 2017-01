Tourismus in den Alpen So funktioniert Skiurlaub ohne Schnee

Wer ein Paradies für Kinder verspricht, muss als Hotelier heute einiges auffahren. Eine Kartbahn etwa oder zwei Esel, Schafe und Ziegen, die die Familien schon in der Empfangshalle begrüßen - am besten hinter Glas, um entsprechende Gerüche zu vermeiden. So wie im Hotel Dachsteinkönig im oberösterreichischen Gosau.

Das im Dezember eröffnete Haus will das "wohl spannendste und innovativste Kinderhotel Europas" sein. Wobei der Begriff Hotel vielleicht etwas untertrieben ist: Die klobige Front des Komplexes aus etwa zwei Dutzend aneinandergereihten Wohneinheiten misst fast 300 Meter. Es gibt 480 Betten, 1000 Quadratmeter Wellnessbereich und eine leicht verwirrende Anzahl verschiedener Restaurantbereiche.

Das Dachsteinkönig ist das jüngste Superlativ in einem Bergtourismus, dessen Extreme mancherorts wie Verzweiflung wirken: Was oben oft an Schnee fehlt, muss unten in den Tälern durch Hyperaktivität kompensiert werden, so scheint die Devise. In Top-Destinationen wie Ischgl und Sölden verschulden sich die Hoteliers beruhigt und munter, weil der Partyirrsinn dort scheinbar immer irgendwie weitergeht.

Anderswo aber grassiert die Angst, die Gäste und damit den Anschluss zu verlieren: Dort wandern die Jungen ab, den Hoteliers fehlen die Nachfolge und Liftgesellschaften kommen kaum noch über die Runden.

