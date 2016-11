Skigebiete Der Schneeflüsterer und sein Skilift

Peter muss hundemüde sein. Bis 2 Uhr morgens stand er im Stall. Eine seiner 25 Kühe hat in der Nacht ein Kalb zur Welt gebracht. Seit 5.30 Uhr ist er wieder auf den Beinen. Kurz vor 7 Uhr wirft er im Morgengrauen seinen Schlepplift an.

Währenddessen gönnen sich - nur einen Steinwurf von der Rennpiste entfernt - US Skiwunder Mikaela Shiffrin und Henrik Kristoffersen samt Teamkollegen im Frühstückraum des dazugehörigen Gasthofs Hinterreit ein Frühstück. Trotz Schlafdefizit scherzt Hörl im feinsten Pinzgauer Dialekt mit den internationalen Trainern, die gerade letzte Tore in die knüppelharte Piste bohren. Ob sie ihn verstehen?

Zehn Minuten später geht das Spektakel los. Die Athleten heizen auf zwei Slalomkursen durch den Stangenwald. Einige wenige Zuschauer - es sind Hausgäste, die zum Skifahren hier sind - haben sich zu früher Stunde am Pistenrand eingefunden und verfolgen die spektakuläre Übungseinheit. Kurz nach 10.30 Uhr tauschen die Skistars ihre hautengen Spandex-Anzüge gegen Freizeitklamotten und dampfen in schnellen Autos sitzend Richtung Flughafen München ab.

Der Weltcuptross zieht weiter. Natürlich nicht, ohne sich vorher bei Hörl persönlich verabschiedet zu haben. Von Mikaela gibt es sogar ein Küsschen.

Als schließlich auch die Servicemänner abrücken und Ruhe einkehrt am Hinterreitlift, hat der Pistenchef beim Mittagessen Zeit zum Plaudern. Der Schnee und er, das sei eine lange Beziehung. Bereits als Schulbub habe er sich den Weg ins Tal während der Wintermonate eigenhändig freischaufeln müssen.

Als sein Vater, ein Eisstockschütze, zum vierten Mal Europameister wurde, belohnte man ihn im Dorf mit der Linzenz für den Bau eines Skiliftes. In einer Zeit, als der Skitourimus in Österreich gerade seinen Aufschwung nahm, enstand 1972 der erste Schlepplift in familientauglichem Gelände. Peter, als Bub selbst ein begeisterter Skifahrer, war anfangs für die Präparierung der Liftspur, später dann auch für die der Pisten zuständig. Er sei da so hineingewachsen: "Schnee war schon immer mein Medium."

Der Vorteil, ab vom Schuss zu leben

Als junger Mann übernimmt Peter Hörl die Landwirtschaft, den Gasthof und den Skilift seines Vaters. 1992 baut er oberhalb des ersten Schleppliftes einen weiteren, weil er das Potential des 50 Grad steilen Hanges als anspruchsvolles Renn-, beziehungsweise Trainingsgelände erkennt.

Schließlich verirrte sich Ende der 90er-Jahre Thomas Stangassinger zum Training an den Lift. Der Österreicher galt seinerzeit als einer der besten Slalomfahrer weltweit. In der Abgeschiedenheit des Mikro-Skigebietes, das auch heute noch ohne Anbindung an ein größeres Skigebiet für sich alleine besteht, fand Stangassinger neben optimalen Pistenbedingungen vor allem Ruhe beim Training vor. Null Wartezeiten am Lift, eine freie, steile Piste, keine Fans am Kursrand, kein Autogrammeschreiben.

Das hätte sich schnell herumgesprochen in der Szene, sagt Hörl. Alle Großen waren schon bei ihm: Benni Raich, Hermann Maier, Didier Cuche, Bode Miller, Maria Höfl-Riesch, Lindsey Vonn und viele mehr.

Anspruch verlangt Aufwand

Große Investitionen blieben dem Liftbetreiber freilich nicht erspart. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wurden die Aufstiegshilfen erneuert. Ende der Neunziger stand der Bau einer Beschneiungsanlage plus dazugehörigem Speichersee an. Die Zimmer im Gasthof wurden renoviert. Ein 100 Quadratmeter großer Serviceraum steht begleitenden Serviceleuten zur Verfügung und der neueste Pistenbully in Hörls Garage.

Als er seinerzeit bei der Hausbank um ein Darlehen in Höhe von elf Millionen Schilling ansuchte, erklärte ihn der Kundenberater für verrückt: "Jetzt spinnt er, der Hörl." Doch er konnte überzeugen. Die kühne Idee vom perfekten Trainingshang für die Elite, der zugleich ein kleines Übungsgebiet für Familien und den Nachwuchs darstellt, wurde unterstützt, das Darlehen genehmigt.

Der Erfolg gibt ihm recht. Österreichische Tageszeitungen berichten gelegentlich über Hinterreit als Hotspot in alpinen Spitzensportlerkreisen. Im Ausland aber kennt ihn kaum einer.

Um 17 Uhr bittet Hörl zu einer gemeinsamen Ausfahrt im Allerheiligsten, dem Kässbohrer Pistenbully und gibt dabei ein paar Geheimnisse preis. Mit seinem Pistengerät fährt er - anders als die Pistenraupenfahrer in großen Skigebieten, die es in der Regel eilig haben - langsam. Nie schneller als acht Kilometer pro Stunde. Außerdem arbeitet er seit ein paar Jahren mit einem angehängten Spezialgerät, einer Art Rüttelpult, das den Schnee auf natürliche Art und Weise verdichtet und somit verhärtet. Wasser, bei der Präparierung von Weltcup-Pisten sonst Gang und Gäbe, setzt er der Schneeoberfläche nie zu: "Pickelhart sollen sie ja sein, die Pisten, aber nicht glatt vereist, sondern griffig."

Hörl und die Kuh von Vonn

Im Normalfall verbringt Hörl sechs bis acht Stunden täglich in der Pistenraupe auf dem Hang. Bei starkem Schneefall mitunter länger. Das Gespräch entwickelt sich zu einem technischen Monolog, dem man ohne abgeschlossenes Physikstudium kaum folgen kann. Von Winkeleinstellungen der Schaufel ist die Rede, von Schubkraft, vom Druck der Nachlauffräse, der Idealtemperatur und vom Klang des Schnees. Niemals würde er daher in seinem Pistengerät das Radio anmachen, denn: "Ich muss die Geräusche des Schnees schon hören, um ihn zu verstehen."

Den Schnee verstehen?

Hörl: "Ja, freilich muss ich ihn verstehen. Ich höre dem Schnee zu, horche auf die Geräusche, die er von sich gibt."

Oft sei dies ein Knarzen, ein anderes Mal ein Knirschen und gelegentlich schnurre er sogar. Dann weiß der 55-Jährige, wie er seine Geräte einzustellen hat, um das Optimum herauszuholen. Als wäre es das Normalste auf der Welt, fährt Hörl gelassen fort: "Und wenn die Bedingungen richtig schwierig sind, spreche ich mit dem Schnee. Nur so werden wir eine Einheit, er und ich."

Gut Zureden also. Dem Schnee. Auf dem Weg zur Perfektion soll das jedenfalls helfen, meint der Meister. Es ist wohl die Gelassenheit, das Langsame, das Stressfreie, das dem Schnee beim Präparieren gut tut. Wer mit dem Schnee plaudert, hat Zeit. "Nur net hudeln, dann wird die Piste gut."

In Hörls Stall steht neben anderem Getier auch ein Rindvieh namens Olympe. Lindsey Vonn hat die Kuh einst - zusätzlich zum Preisgeld - als Prämie für einen Sieg in Val d'Isère bekommen. Sie brachte das Rindvieh dorthin, wo sie Gesellschaft und gute Pflege haben würde, wie sie wusste. Hörl kümmert sich seitdem auch um Vonns Olympe: "Du kannst die Kuh ja nicht nach Vail fliegen lassen."

Könnte man schon, Peter, aber Hinterreit ist sicher besser.

