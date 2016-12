Das Pisten-Blog Autsch!

Wer viel Ski fährt, landet schon mal in Gips. Als die Pisten-Bloggerin von SPIEGEL ONLINE verletzt das Saisonende verpasst, leidet sie wie ein Hund. Bis sie im Bett ihres Ski-Idols landet.

Jahrzehntelang passierte nichts. Ich dachte schon, zeitlebens von Skiunfällen verschont zu bleiben. Hab's ja im Griff, stehe gut auf Ski, stürze selten, gehe kein übertriebenes Risiko ein, fahre vorausschauend, neige nicht zur Selbstüberschätzung und so weiter. War diese Einstellung reichlich optimistisch oder gar überheblich?

Seit meinem dritten Lebensjahr stehe ich pro Saison durchschnittlich 50 Tage auf zwei Brettern. Zieht man einen Winter ab, in dem ich ab Februar ausgefallen bin, ergibt das 2300 Skitage - sechs Jahre meines Lebens habe ich somit auf Ski verbracht.

So gesehen ist es kein Wunder. Irgendwann bist du fällig. Die Statistik ist da gnadenlos. 2013 und 2014 kam es knüppeldick. Ich verunfallte gleich zweimal.

Am letzten Tag, an dem das Skigebiet geöffnet hatte, stürzte ich 2013 böse. Dabei fiel ich derart unglücklich auf meine linke Hand, dass ich mir dabei mit meinem Skistock das Handgelenk brach. Schmerzhaft war das, allerdings nicht weiter schlimm, weil ich mich nach der OP auf zwei gesunden Beinen weiterhin am Leben teilnehmen konnte.

Damals hat es mich erschüttert, heute ist es ein Running Gag: Was dem Liftbediensteten am Unfallort als Erstes über die Lippen kam? "Scheiße, jetzt muss ich die Unfallstatistik neu überarbeiten! Ich hatte sie schon abgeschlossen." Danach kutschierte mich der einfühlsame Mann in seinem Schneemobil zu Tale, wo mich bereits ein Rettungswagen erwartete.

2014 kam es unverschuldet schlimmer. Ich stehe - Fasching war's und richtig voll im Skigebiet - an der Kuppe eines vereisten Nordhanges und überlege in Ruhe, wie ich den spiegelglatten Hang am besten umfahre. Plötzlich bringt mich ein wuchtiges Etwas von hinten jäh zu Fall.

Ein viel zu schneller Holländer ist oberhalb von mir gestürzt, fällt mich wie einen Baum. Diagnose: Waden- und Schienbeinbruch links, linkes Sprunggelenk gebrochen und Syndesmoseband gerissen - im schützenden Skischuh wohl gemerkt.

Nach mittlerweile zwei Skiunfällen wage ich zu behaupten: In einem Skigebiet zu verunfallen, ist verhältnismäßig gut, bedeutet es doch rasche Hilfe. Alles läuft wie am Schnürchen, viel schneller als beispielsweise in der Stadt. Ähnlich wie im Jahr zuvor ging's auch dieses Mal ruckzuck per Krankenwagen zur Erstversorgung ins nächstgelegene Krankenhaus.

Allerdings: Am stark frequentierten Faschingswochenende verunfallte nicht nur ich. Im Krankenwagen wurden noch weitere Verletzte, ein Kreuzbandriss und eine Gehirnerschütterung, nach Zell am See befördert. Da stellte sich die Frage: Wer hat die stärksten Schmerzen und darf liegen?

Vor der Notaufnahme im Krankenhaus musste ich trotz Schmerzen schmunzeln. Wie in einem gut sortierten Sportgeschäft standen da 20 Paar Skischuhe in Reih und Glied. Sie werden einem vor den Untersuchungen abgenommen.

Nach der Erstversorgung - so diese nicht dramatisch schlimm ausgeht, bedeutet sie in aller Regel Gips - fährt mich mein Partner, mit dem ich beim Skifahren war, wieder einmal zurück nach München. Tags darauf geht es zu weiteren Untersuchungen in die städtische Klinik, Abteilung Orthopädie. Beim bloßen Begutachten meines stabilen Verbands lokalisiert man dort zielsicher den Unfallort: "Feinste österreichische Gipsarbeit. Sie sind in Salzburg oder Tirol verunfallt?"

Spaß beiseite. Eine Verletzung ist nie lustig. Mein linkes Bein darf ich die nächsten sechs Wochen nicht belasten und laufe in einem Aircast-Stiefel daher an Krücken, was mich ins soziale Abseits hievt. Zudem erreichen mich über Instagram und Facebook täglich traumhafte Skifotos.

Alles ohne mich: Powder ohne Ende! Ich leide wie ein Hund und verwahrlose ein wenig. Duschen auf Krücken, alleine, ist nämlich nicht so leicht. Was zusätzlich nervt und Druck aufbaut: Es gibt Skiprofis, die tatsächlich sechs Wochen nach einer schweren Verletzung wieder auf der Pisten stehen. Ich hingegen humple.

Um den Frust zu mildern, bitte ich Freunde gelegentlich, mich auf einem Klappstuhl im Wald abzusetzen, während sie beim Jogging sind. Da hocke ich dann alleine und tanke Frischluft.

Dass ich über die schwere Verletzung schließlich im Bett meines Ski-Idols Marc Girardelli lande, hätte ich natürlich nie gedacht. Ich verehre ihn seit meiner Kindheit. Er ist der Beste, Größte, hat im alpinen Skisport Titel wie kaum ein anderer gesammelt. Alleine fünfmal konnte Marc Girardelli in den Achtzigern und Neunzigern den Gesamtweltcup gewinnen.

Auf einem Event in Sölden humple ich am Buffet an ihm vorbei als er unerwartet zu mir Kontakt aufnimmt: "Wie hatschst denn du daher?" Kurz erzähle ich von meinem Skiunfall, der mittlerweile fast drei Monate her ist. Er will den Fuß sehen. Marc Girardelli will mein Sprunggelenk begutachten? Okay, ich ziehe mein linkes Hosenbein hoch. "Sieht nicht gut aus, verdammt geschwollen!" Und jetzt kommt's: "Wir gehen auf mein Zimmer. Ich hab da etwas, das wird dir helfen."

Ein paar Minuten später liege ich - angezogen wohlbemerkt - in Girardellis Bett. Auf einer Magnetfeldmatte. Und dann erklärt mir mein Skiheld etwas von Mikrozirkulation, Zellstruktur, Selbstheilungskraft, Gefäßtherapie und Biorhythmik. Die ersten zehn Minuten wirken so gut, dass ich Girardelli bitte, morgen wieder kommen zu dürfen.