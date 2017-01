Mit Kindern auf die Hütte Schneedusche und Schanzenglück

Das erste Mal auf einer Berghütte übernachten: Für Kinder ist das ein Abenteuer. Die SPIEGEL-ONLINE-Pistenbloggerin schnappt sich Louis und Lucy und fährt auf die Hörnlehütte in den Ammergauer Alpen.

"Die Handys bleiben im Auto", sage ich und warte auf Protest. "Warum?" fragt Louis. "Weil sie beim Rodeln nass werden könnten." Ohne Widerrede schaltet der Zehnjährige sein Mobiltelefon aus und legt es ins Handschuhfach. Nur seine siebenjährige Schwester Lucy meckert. Sie darf erst seit ein paar Tagen gelegentlich ein ausrangiertes Smartphone ihrer Mutter verwenden, der Abschied fällt schwer. Ich schlage vor: "Bleibt das Handy im Tal, bauen wir oben gemeinsam einen Schneemann!" Deal? Deal!

Die Handyabstinenz wurde uns von den Eltern der beiden aufgetragen, Freunde von mir, mit deren Kindern ich so manches Outdoor-Abenteuer erlebe. Lucy und Louis werden heute zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer Hütte übernachten: der Hörnlehütte, knapp unterhalb des Hörnle-Gipfels in den Ammergauer Alpen. Auf dem Weg zum Lifthäuschen redet Lucy ohne Punkt und Komma. Die Stimmung ist bestens, die Vorfreude groß.

Louis, der bereits mehrmals auf Ski stand, kennt sich mit Liften aus. Behauptet er. Als er jedoch die Hörnle Schwebebahn sieht, meint: "Komischer Lift!" Stimmt, echt retro! Über 60 Jahre hat der Doppelsessellift schon hinter sich. Eine Fußstütze gibt es nicht, eine wackelige Querstange auf Brusthöhe verhindert den unfreiwilligen Abgang. 22 Minuten dauert es, bis wir die Bergstation erreichen.

Kalt ist es, dichtes Schneetreiben behindert die Sicht - dennoch bleibt selten einer der hellblauen Schalensitze leer. Manche haben Ski unter die Füße geschnallt, andere - wie wir - Schlitten und Rucksäcke dabei. "Wenn es das erste Mal richtig schneit, sind alle heiß auf Winter", erklärt mir später Hüttenwirt Josef Schwinghammer. Viele Sportler sparen sich die Liftfahrt und keuchen über die Piste auf Tourenski nach oben. Schneeschuhwanderer bahnen sich ihren Weg durch den Wald.

Hütte mit Herz für Familien

Früher oder später landet jeder in der Hörnlehütte. Seit 1911 thront das Refugium auf 1390 Meter, nur fünf Minuten vom Lift entfernt. Sie gehört zu den wenigen ganzjährig geöffneten Hütten des Deutschen Alpenvereins (DAV), im Matratzenlager unter dem Dach kann man auch übernachten.

Am Eingang hängt ein Schild: "Mit Kindern auf Hütten" - ein Programm des DAV für Hütten, "die sich ganz besonders auf die Belange von Familien einlassen". Was heißt: Die Hütten sind - je nach Altersstufen-Eignung - gut mit Kindern erreichbar, es gibt Kinderportionen und eventuell auch einen separaten Aufenthaltsraum. Die unmittelbare Umgebung ist weitgehend ungefährlich, und hier lässt es sich gut spielen.

"Kinder brauchen weder 'Gipfelsieg' noch 'Bergkameradschaft'", steht in der dazugehörigen Broschüre, "Kinder suchen spannende Abenteuer und Geheimnisvolles in den Bergen." Genau wie Louis und Lucy. Beide wollen sofort rodeln. Dreimal schaffen wir die zum Teil recht schnelle Schlittenfahrt auf der 4,5 Kilometer langen Rodelbahn ins Tal. Louis dreht auf seinem Zipfelbob richtig auf, Lucy mag lieber mit mir gemeinsam auf einem Schlitten sitzen. Vor kleine Buckeln schreit sie laut: "Achtung, Schaaaaaanze!"

Nach diversen Stürzen in den Tiefschnee wollen sogar die Kinder einkehren. Der Ansturm auf die Hütte ist groß, die Stube heillos überfüllt. Es ist viel zu warm und laut. Egal. Käsespatzen ("Spätzle") und ein großer Kaiserschmarren lassen die Enge vergessen. Später wollen sie noch einmal raus. Pulverschnee fällt vom Himmel. Fluffig, aber für einen Schneemann viel zu trocken. So toben wir einfach im Schneetreiben, lutschen an Eiszapfen und rütteln an den tief verschneiten Ästen. Louis nennt das "Schneedusche".

Zur Person privat Johanna Stöckl, 51, ist in Leogang, einem Skigebiet im Salzburger Land, mehr oder weniger auf zwei Brettern geboren. Die Helden ihrer Kindheit: Franz Klammer, Ingemar Stenmark und Alberto Tomba. Heute würde die freie Autorin für einen Skitag mit Aksel Lund Svindal oder Kjetil Jansrud alles stehen und liegen lassen. Beruflich hat es die gebürtige Österreicherin nach München verschlagen.

Im Pisten-Blog erzählt Stöckl von dem Genuss der frühen Abfahrt, philosophiert über den Charme von Mikroskigebieten und testet Produktneuheiten.

In der Dämmerung wird es ruhig am Berg. Wirtin Franziska Schwinghammer schürt in der alten Stube den Bollerofen noch einmal kräftig an, damit die Wärme ins unbeheizte Schlaflager einen Stock darüber aufsteigt. Von 24 Plätzen sind heute nur acht besetzt, Lucy und Louis sind die einzigen Kinder - Platz haben wir also genug. Nach einer Suppe schlüpfen die beiden freiwillig in ihre Daunenschlafsäcke. Um 22 Uhr ist Hüttenruhe.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen rodeln wir ins Tal. Das Abenteuer Hütte hat uns allen drei Spaß gemacht - und das Handy hat gar nicht gefehlt. Kurz nachdem ich die Kinder wieder bei ihren Eltern abgegeben habe, schickt mir Lucy ein rotes Herz als Digital-Touch-Nachricht.