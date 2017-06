Sonnwendfeuer in den Alpen Jetzt kommt der Sommer

Am 21. Juni ist Sonnenwende, um 6.24 Uhr erreichte die Sonne ihren Höchststand am nördlichen Wendekreis über der Erde. In England tanzten die Druiden um den Steinkreis von Stonehenge, die Schweden flochten sich zu Mittsommer Blumen in die Haare und aßen Hering. In den Alpen wird die Zeit der längsten Tage und kürzesten Nächte mit großen Bergfeuern begangen.

An vielen Orten sind die Feuer auf Gipfeln und Berghängen Tradition. Als Johannisfeuer werden sie allerdings oft erst am 24. Juni, dem Johannistag, oder in der Nacht zuvor angezündet. Die Kirche wollte so die heidnische Sonnwend-Tradition zu Ehren von Johannes dem Täufer umwidmen.

Im Volksglauben jedoch sollen mit den Flammen Dämonen abgewehrt werden, die Krankheiten, Vieh- oder Hagelschaden verursachten. Auch ein Sprung über das Feuer soll vor Krankheiten schützen und reinigen.

In Tirol genießt das Bergfeuer Ehrwald schon einen besonderen Schutzstatus - als Immaterielles Unesco-Kulturerbe. In der Zugspitz Arena werden am 24. Juni kurz vor 22 Uhr an rund 300 Stellen etwa 10.000 einzelne Feuer angezündet.

Ihren Ehrgeiz setzen die Brandmeister der Region in brennende Motive, die sie bis zum Schluss geheim halten - in den vergangenen Jahren waren das Kreuze und Jesus-Porträts, aber auch Notenschlüssel oder Disneyfiguren wie Bambi. Dafür schleppen Bergsteiger schon Wochen vorher bis zu 700 Säcke mit Sägemehl und Rapsöl bis in Höhen von 2000 Meter. Wer nicht vor Ort ist, kann dem Spektakel per Webcam folgen.

Ebenfalls am 24. Juni feiert Innsbruck Bergsonnwend entlang der Stationen der Nordkettenbahnen . Die Bergbahnen fahren zum Teil bis 24 Uhr, an den Stationen gibt es Live-Musik, auf den Bergrücken lodern die Feuer. In Österreich sind auch die Veranstaltungen im Gasteinertal, am Dachstein und im Montafon bekannt.

In Bayern wird am Vorabend des Johannistages zum Lagerfeuer gerufen - etwa in Grainau an der Zugspitze: Dort leuchtet der gesamte Waxensteinkamm als lange Lichterkette auf. Auf der Kampenwand in den Chiemgauer Alpen eröffnen Alphornbläser um 18 Uhr auf der Sonnenalm das Event. Auch von hier sind die Sonnwendfeuer in den österreichischen Bergen sichtbar.